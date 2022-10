Jurassic world il regno distrutto/ Su Italia 1 il film con Chris Pratt

Jurassic world il regno distrutto, film di Italia 1 diretto da Juan Antonio Bajona

Jurassic world il regno distrutto racchiude i generi fantascienza, avventura e azione, del 2018, va in onda oggi, 16 ottobre, alle 21,20 su Italia 1. La pellicola rappresenta il quinto capitolo della saga su Jurassic Park ed è il sequel di Jurassic world del 2015.

Al di là del fiume/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy

La regia è di Juan Antonio Bajona, mentre il cast è lo stesso del film precedente e comprende gli attori: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Daniella Pineda, Justice Smith, Rafe Spall e Jeff Goldblum, l’unico attore presente in Jurassic Park. Le musiche sono affidate a Michael Giacchino, grande compositore americano autore tra l’altro delle colonne sonore di Star Trek e Mission Impossible. Il film ha ottenuto un’accoglienza positiva di pubblico e di critica e risulta essere al 17 posto come film dal maggiore incasso di tutti i tempi.

Il Signore degli anelli il ritorno del re/ Su Italia 1 il film con Elijah Wood

Il sequel, annunciato per il 2020, è stato posticipato al 2022 a causa della pandemia di Covid. Fra i produttori esecutivi del film figura Steven Spielberg, autore del film cult Jurassic Park, antesignano dei grandi film d’avventura, che ha sempre creduto e sostenuto il progetto, pertanto, nonostante il passare degli anni, la pellicola ha suscitato grande curiosità e interesse da parte del pubblico e gli addetti ai lavori. Negli Stati Uniti, il film è stato vietato ai minori di anni 13, mentre in Italia non ha ricevuto nessuna censura, grazie al taglio di alcune scene violente. Bryce Dallas Howard è la figlia del grande regista e attore Ron Howard.

Tartarughe ninja fuori dall'ombra/ Su Italia 1 torna l'action con Megan Fox

Jurassic world il regno distrutto, la trama del film

La narrazione di Jurassic world il regno distrutto riprende tre anni dopo la fine del film precedente, momento in cui il parco di divertimenti Jurassic World è stato nuovamente distrutto dai dinosauri scappati dalle gabbie. Purtroppo, il progetto tanto desiderato da John Hammond, ha funzionato sino a quando il pericoloso ibrido Indominus Rex è evaso dalla sua gabbia seminando il terrore.

Per questo motivo tutti gli esseri umano sono scappati per mettersi in salvo, mentre i dinosauri vivono nella giungla. Il destino vuole che un evento improvviso riesce a cambiare il corso delle cose, infatti il vulcano dell’isola, dopo tanto tempo, si risveglia e la vecchia proprietaria del parco Claire e l’ex addestratore del velociraptor Owen, decidono di unire le loro forze per salvare i dinosauri ed impedire la loro estinzione.

Mentre per Owen l’obiettivo è quello di ritrovare il suo vecchio velocireptor, per Claire salvare i dinosauri è diventata una vera e propria missione, dato che si è legata molto a loro. Grazie all’aiuto di collaboratori fedeli, i due arrivano sull’isola mentre il vulcano sta eruttando e scoprono con grande disappunto che è in atto una cospirazione che potrebbe provocare un grande disastro sul pianeta, come non si verificava dai tempi della preistoria. In loro aiuto, arriva il professore Jan Macol, uomo dalla visione molto lungimirante, che vent’anni prima era sopravvissuto agli attacchi, grazie agli studi sulla teoria del caos.

© RIPRODUZIONE RISERVATA