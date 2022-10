Jurassic World/ Su Italia 1 il film con Chris Pratt e Vincent D’Onofrio

Jurassic World, film di Italia 1 diretto da Colin Trevorrow

Jurassic World va in onda oggi, domenica 9 ottobre 2022, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film d’azione e avventura prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2015 da Frank Marshall e diretto da Colin Trevorrow. Gli attori più rinomati presenti nel cast sono Chris Pratt, Vincent D’Onofrio, Ty Simpkins e Jake Johnson.

Questo è esattamente il quarto episodio della saga omonima, tra l’altro ispirato all’opera letteraria scritta da M. Crichton. La pellicola ha riscosso un ampio successo riscontrato dai dati del botteghino che registrano un guadagno di oltre 1 miliardo di dollari. Il film ha anche dato vita a due sequel e ad una serie animata, tutte appartenenti alla medesima saga cinematografica.

Jurassic World, la trama del film

I protagonisti della storia di Jurassic World sono due fratelli di nome Gray e Zach, alle prese con una visita guidata presso un parco dedicato al mondo preistorico focalizzato sui dinosauri. Tra l’altro, la struttura era gestita proprio dalla zia di nome Claire, la quale si occupava della disposizione e della tipologia di percorso.

Per l’escursione dei ragazzi la donna sceglie Zara a comando del tragitto, ma i piccoli sfuggono a loro quindi e scelgono di avventurarsi da soli all’interno delle bellezze del parco. Nel frattempo, sull’altra sponda dell’isola dove si trovava la struttura dedicata ai dinosauri, un uomo di nome Owen Grady, responsabile delle operazioni militari e della marina del posto, aveva creato una vera e propria squadra di Velociraptor al fine di comprenderne la logica di movimento e di sfruttare le capacità intellettive.

I dinosauri si dimostrano infatti piuttosto obbedienti, oltre che capaci di memorizzare i comandi per poi eseguirli in maniera minuziosa. Tali valutazioni fanno prendere in considerazione l’ipotesi di poter armare le creature per fini bellici nonostante qualcuno, ad esempio Barry, si oppone con fermezza. Intanto il generale della marina raccomanda a Claire di prestare particolare attenzione ad una razza presente nel suo parco, ovvero l’Indominus.

Questa creatura poteva rivelarsi un grande pericolo per tutti ed era assolutamente importante impedire ogni possibile fuga. Un giorno sembra accadere proprio quanto preventivato da Owen, ma in realtà la creatura si era semplicemente mimetizzata e approfitta dell’apertura del recinto per divorare due uomini della sicurezza e fuggire dall’isola. Nonostante l’indicazione del generale di uccidere il dinosauro, Masrani pensa che possa bastare semplicemente neutralizzarlo al fine di portare avanti le ricerche sul suo conto e non perdere un esemplare unico nel suo genere.

Intanto, la zia dei ragazzi è costretta a far evacuare il posto visto il pericolo incombente. Gray e Zach sono però ancora all’interno della struttura all’insaputa della zia e decidono di accedere in un’area vietata. Proprio in quel momento arriva l’Indominus costringendo i ragazzi a scappare per trovare riparo. Anche Claire e Owen nel frattempo sono alle prese con l’ira della creatura mentre cercano invano i due fratelli.

La situazione sfugge di mano e anche gli altri dinosauri iniziano ad uscire fuori di senno generando un vero e proprio caos sull’isola. A questo punto è il comandante Hoskins a prendere le redini della situazione e decide di organizzare una squadra di rapaci al fine di acciuffare l’Indominus e metterlo fuori gioco. Clamorosamente però, la creatura seppur rintracciata dai velociraptor riesce a creare una sorta di sudditanza su di loro invertendo il comando e ponendoli sotto il proprio volere.

I soldati cercano in tutti i modi di difendere l’isola ma la furia dei dinosauri miete un gran numero di vittime. Vista la situazione, l’unica soluzione secondo Claire è liberare il leggendario Tirannosauro Rex e portarlo a scontrarsi contro l’Indominus. Quando ormai sembra svanire anche questa speranza, uno dei Velociraptor feriti torna in battaglia e insieme sconfiggono la creatura. Mentre l’isola viene definitivamente evacuata dopo aver scongiurato il pericolo, anche Zach e Gray ritrovano i genitori per la felicità di tutti.











