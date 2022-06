Justin Bieber malato, come sta?/ Parla la moglie Hailey Baldwin: “È un periodo difficile, deve darsi tempo”

Justin Bieber affetto dalla Sindrome di Ramsay Hunt: come sta?

Lo scorso 10 giugno Justin Bieber ha annunciato su Instagram di essere affetto dalla Sindrome di Ramsay Hunt che gli ha causato una paralisi parziale del volto. Da qui la decisione di mettersi a totale riposo, rimandando le prossime date del suo tour. Per la prima volta da questo annuncio, sua moglie Hailey Baldwin ha rotto il silenzio, raccontando in un’intervista a Good Morning America come sta suo marito.

Sindrome di Ramsay Hunt: conseguenza dell'Herpes Zoster/ Sintomi e come si cura

“Si sente molto meglio migliora ogni giorno di più, – ha esordito la modella 25enne che dal 2018 è legata al cantante – naturalmente è un periodo davvero difficile e imprevedibile ma starà bene e si riprenderà”. Hailey è speranzosa che Justin possa tornare presto a vivere una vita normale: “Deve darsi tempo più di ogni altra cosa”, ha spiegato, “in realtà sta migliorando molto velocemente, quindi ne sono davvero felice”.

Justin Bieber cancella il tour, choc/ "Ho un virus che attacca i nervi facciali"

Hailey Baldwin sul marito Justin Bieber: “Deve darsi tempo”

La moglie di Justin Bieber ha d’altronde rivelato che di grande aiuto sono non soltanto tutte le persone care che sono molto vicine a loro, ma anche l’orda di fan che continua a far sentire il suo forte sostegno alla popstar. La modella ha inoltre sottolineato un altro aspetto di tutta questa vicenda: “Onestamente il lato positivo dell’intera situazione – quello che lui ha passato, quello che ho passato io – è che ti lega davvero. Mi sento come se fossimo più vicini che mai. Ci ha avvicinato molto”.

La stessa Hailey Baldwin di recente ha vissuto momenti drammatici dopo essere stata colpita da un ictus: “È stata la cosa più spaventosa che abbia mai passato”, ha ricordato, “ho avuto un piccolo coagulo di sangue che ha viaggiato attraverso un buco nel mio cuore con cui sono nata e che non si è mai chiuso, ed è arrivato al mio cervello […] ora sto bene, mi sento bene ma sto ancora cercando di dare al mio corpo il tempo di guarire”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA