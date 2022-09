Justin Bieber malato: tour annullato per sindrome di Ramsay Hunt/ “La mia salute…”

Justin Bieber interrompe nuovamente il tour mondiale

Justin Bieber è stato costretto ad annullare nuovamente il tour mondiale per salvaguardare la propria salute. Dopo un primo stop forzato a causa della sindrome di Ramsay Hunt che gli ha provocato una paralisi facciale, la popstar canadese stava meglio e aveva ripreso il tour incantando anche i fan italiani con la tappa di Lucca, dello scorso 31 luglio, del suo Justice Word Tour. Ora, però, Bibier è costretto ad interrompere nuovamente il tour per il ritorno di alcuni sintomi che l’hanno messo in allarme portandolo a salvaguardare la propria salute.

Lo scorso giugno, Bieber, con un video pubblicato su You Tube, aveva annunciato di essere stato colpito dalla sindrome di Ramsay-Hunt che gli aveva procurato la paralisi del viso. Poi il ritorno sul palco ed oggi il nuovo stop. Ad annunciare lo stop del tour è stato lo stesso Justin con un annuncio pubblicato sui suoi canali social.

L’annuncio di Justin Bieber

“All’inizio di quest’anno ho reso pubblica la mia battaglia contro la sindrome di Ramsay-Hunt, la mia faccia era parzialmente paralizzata. A causa di questa malattia non sono stato in grado di completare la tappa nordamericana del Justice Tour. Dopo essermi consultato con i miei medici, la mia famiglia e tutta la squadra sono andato in Europa nel tentativo di continuare il tour. Mi sono esibito in sei spettacoli dal vivo, ma mi è costato molto”. Inizia così il messaggio con cui Justin Bieber ha annunciato la decisione di annullare 50 date del suo tour che lo avrebbero portato ad esibirsi fino a marzo 2023.

“Lo scorso fine settimana, mi sono esibito al Rock in Rio e ho dato tutto quello che avevo alla gente in Brasile. Dopo essere sceso dal palco, la stanchezza mi ha sopraffatto e ho capito che dovevo dare priorità alla mia salute in questo momento. Quindi mi prenderò una pausa dal tour. Starò bene, ma ho bisogno di tempo per riposarmi e migliorare”, ha concluso ricevendo l’affetto dei fan.













