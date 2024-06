Concorrenti Tale e Quale Show 2024: chi sono?/ Da Sophie Codegoni a Carmen Di Pietro: chi ha fatto i provini

Concorrenti Tale e Quale Show 2024. gli ex vipponi che hanno sostenuto i provini

Tale e Quale Show 2024 andrà in onda a settembre su Raiuno con un’edizione tutta nuova e ricca di novità a partire dalla giuria dove, dopo la scelta di Loretta Goggi di lasciare la trasmissione dopo anni, accanto a Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio dovrebbero esserci altri due giudici. Per la giuria sono tanti i nomi anche se quello in pole position resta quello di Alessia Marcuzzi, ma chi saranno i concorrenti? Stando ad alcune indiscrezioni raccolte da Biccy, sarebbero diversi gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip che avrebbero sostenuto i provini. Stando a quello che riporta Biccy, avrebbero sostenuto il provino Sophie Coedgoni, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, ma non sarebbero gli unici ex vipponi che sperano di poter partecipare al programma di Carlo Conti.

Diversi ex vipponi delle precedenti edizioni, inoltre, avrebbero sostenuto il provino per Tale e Quale Show 2024 ovvero e tre sorelle Selassiè, Manila Nazzaro, Carmen Di Pietro e Patrizia Pellegrino che ha già provato a partecipare alla trasmissione in passato senza, tuttavia, riuscirci: “Al provino ho avuto i complimenti di tutti, ma non mi hanno presa…”.

Stando a quello che riporta Biccy, anche Rosanna Banfi avrebbe sostenuto il provino per Tale e Quale Show 2024 a cui potrebbero partecipare anche dei vip che hanno sostenuto il provino in passato senza riuscire a strappare il sì a Carlo conti e alla sua redazione. Tra i nomi che potrebbero essere ripescati spuntano quelli di Katia Ricciarelli e Federico Fashion Style che ha già partecipato a Ballando con le stelle.

Insomma, tra i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show potrebbero esserci diversi ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip la cui eventuale presenza ha già scatenato l’entusiasmo del popolo del web. Saranno davvero questi i vip su cui sceglierà Carlo Conti? Non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale che, come ogni anno, dovrebbe arrivare entro la fine di luglio.

