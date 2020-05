Justine Mattera/ “Feticisti? Ci sono sempre. Mi chiedono anche l’intimo che indosso”

Pubblicità

Justine Mattera non rinuncia ai suoi allenamenti e a mostrarsi bellissima anche in quarantena. Intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, la showgirl ha raccontato la sua quarantena tra duri allenamenti, i compiti dei figli e il tempo che trascorre con il marito. “Io sto bene, in realtà non ho mai passato così tanto tempo a casa negli ultimi anni. Così ho rivalutato tantissime cose, ho seguito i bambini con i compiti, messo in ordine la casa, ho riscoperto la famiglia”, racconta la Mattera che, ogni giorno, si allena mostrando il tutto in diretta su Instagram ai tantissimi followers che la seguono con affetto. Oltre a dedicarsi a se stessa truccandosi e vestendosi come se dovesse uscire, Justine Mattera segue da vicino anche i figli che, come racconta, non hanno una gran voglia di studiare. “Gli insegnanti hanno iniziato a dare una barca di compiti, ma veramente tantissimi. A me piaceva studiare, loro invece sono anti-secchioni, gli serve qualcuno che li aiuti”, racconta.

JUSTINE MATTERA: “I FETICISTI ANCHE IN QUARANTENA. IO E MIO MARITO STIAMO BENE”

In quarantena, Justine Mattera che insieme al marito Fabrizio Cassata ha sempre viaggiato molto, si è ritrovata a trascorrere tanto tempo a casa. La vita di coppia, tuttavia, non ne ha risentito. “Ci siamo trovati bene, fortunatamente a casa abbiamo la possibilità di avere delle zone per noi. A me non piace essere sciatta, nemmeno in casa. Mi trucco, faccio i capelli, indosso la mia lingerie preferita e mi vesto come se dovessi andare in giro. Cerco di prendere tutto con ironia e con il sorriso, spero che alla fine tutto andrà bene”, racconta la showgirl che, a New York, ha tantissimi amici che si sono ammalati, ma che fortunatamente, sono guariti. Justine, infine, confessa che anche in quarantena, i followers feticisti ci sono sempre. “I feticisti? Ci sono sempre! E’ incredibile, magari stai facendo una diretta serissima ma i messaggi di chi ti chiede di fargli vedere i piedi arrivano sempre. Oppure gente che chiede che intimo indossi“, ha concluso Justine.



