Justine Mattera/ La morte del marito Paolo Limiti e le polemiche sulla sua assenza…

Justine Mattera, all’anagrafe Justine Elizabeth Mattera, è una nota showgirl statunitense naturalizzata italiana. Nata nel 1971, vive e lavora in Italia dal 1994, Paese a cui approdò per via delle sue origini e per motivi di studio. Dopo la laurea in letteratura italiana e inglese, conseguita presso la Stanford University, Justine emigrò in Toscana per specializzarsi in lingua e letteratura italiana e storia dell’arte. Là ebbe i primi contatti con il mondo della moda e della televisione, grazie soprattutto all’incontro con il dj e produttore Joe T. Vannelli. Negli anni Novanta incise i singoli Feel It e Baby Hold On, entrambi campioni di vendite. Nel 2000 uscì Bidibodi, che scalò in breve tempo le classifiche dance di tutto il continente. Dopo aver soggiornato un po’ a Firenze, Justine si trasferì a Milano, dove incontrò il conduttore e autore Paolo Limiti che la volle in Ci vediamo in tv. Il feeling tra i due fu immediato, nel lavoro come nella vita privata. Justine e Paolo si sposarono 2000, ma non ebbero mai figli. Quando suo marito morì tutti notarono la sua assenza, lei si difese così “Chi dice che non ci andai, qualcuno ha filmato tutti i presenti? Certo, non mi sono messa a piangere in prima fila. Ero dietro, l’ho guardato e sono andata via, ero l’ ex moglie, non la vedova. Forse ho sbagliato, ma anche se non fossi andata sarebbero cavoli miei”.

Justine Mattera tra tv, cinema e teatro

Questa sera, Justine Mattera farà da capitana alla squadra degli Stranieri, protagonista, insieme agli Italiani, del duello della sesta puntata di Ciao Darwin 7. La televisione è sempre stata il suo pane quotidiano. Gli esordi risalgono al 1999, quando condusse su Tmc2 il programma di viaggi Come Thelma & Louise. Nello stesso anno girò il film per la tv Submerged. Degna di nota anche l’esperienza da conduttrice radiofonica, sempre in coppia con Vannelli su Radio Deejay. Tra il 2003 e il 2004 debuttò a teatro, nel musical Victor/Victoria diretto da Claudio Insegno. Seguirono le tournée con Toccata e fuga, Cantando sotto la pioggia e Troppi santi in paradiso. Nel 2006 tornò in tv, questa volta in veste di concorrente del reality show La fattoria. Come attrice cinematografica, lavorò in Go Go Tales e poi al fianco di Ernesto Mahieux in Aldilà della porta. Justine Mattera è una delle 8 primedonne della compagnia del Bagaglino, insieme anche ad Angela Melillo, Pamela Prati, Silvia Burgio, Manila Nazzaro, Valeria Marini, Nina Morić e Antonella Mosetti.

Justine Mattera: gli ultimi lavori

Tra le esperienze recenti, si ricordano i ruoli in Alta infedeltà per il cinema e Nel blu dipinto di blu… la storia continua per il teatro, entrambi diretti da Claudio Insegno. Emblematici poi i film Attenti a quei due e Tre cuori in affitto, quest’ultimo con Paolo Ruffini. Nel 2012, Justine Mattera è stata premiata dalla Fondazione Italia Usa, mentre, un anno più tardi, è entrata a far parte del cast del cortometraggio Utility Fog, in concorso al David di Donatello 2014. Si è affermata inoltre come volto di punta di Comedy Central, con le colleghe Melita Toniolo e Margherita Zanatta.



