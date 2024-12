CHI È FABRIZIO CASSATA? LA GELOSIA PER QUELLE FOTO SU INSTAGRAM E…

Chi è Fabrizio Cassata, marito di Justine Mattera, e cosa sappiamo degli inizi della loro love story? Questo pomeriggio, nel corso della prima delle due puntate del weekend di “Verissimo”, i riflettori del talk show si accenderanno sulla commovente vicenda di drammi e rinascite che ha contraddistinto la vita della 53enne attrice e showgirl e di sua sorella Jessica, presente assieme a lei in studio. E la presenza nel programma condotto da Silvia Toffanin dell’ex moglie del compianto Paolo Limiti è anche l’occasione per parlare della vita sentimentale dell’attrice e cantante statunitense ma da tempo naturalizzata italiana, scoprendo chi è Fabrizio Cassata, marito di Justine Mattera e padre dei suoi due figli.

Perchè hanno litigato Alessandra Martines e Lorella Cuccarini?/ "Non c'è mai stata nessuna rissa tra noi"

Per raccontare chi è Fabrizio Cassata, marito di Justine Mattera, e di come è entrato nella vita della showgirl originaria di New York dobbiamo brevemente dare conto delle vicende amorose della diretta interessata che, per puro caso, arrivata in Italia per motivi di studio ha poi sfondato nel mondo dello showbiz grazie anche all’intuizione di alcuni produttori musicali e pure all’incontro con Paolo Limiti una volta che si era trasferita a Milano, colui che la volle al suo fianco nel programma “Ci vediamo in tv” e che per primo notò la sua somiglianza con Marilyn Monroe. I due convoleranno anche a nozze, ma dopo due anni (2000-2002) si diranno addio ed è qui che entra Fabrizio Cassata nella vita di Justine Mattera.

Justine Mattera, chi è/ "Somiglianza con Marilyn Monroe? Tanto in comune: pure di lei dicevano che era una.."

JUSTINE MATTERA SUL MARITO, “DA QUANDO L’HO CONOSCIUTO AMO FARE…”

Ma chi è Fabrizio Cassata, marito di Justine Mattera, e cosa sappiamo del suo privato, fino a poco tempo fa sconosciuto e venuto a galla grazie alla relazione con l’attrice di origini italo-americane? Classe 1963 e nato in Sicilia è un imprenditore di cui non si conosce molto eccetto le informazioni date dalla consorte sul suo conto, anche per via della sua ritrosia ai riflettori: manager di Bauer, azienda che si occupa di prodotti per il benessere e la salute, Cassata è stato fidanzato con Justine per circa sette anni, dopo la fine del matrimonio con Limiti, prima di portare la donna all’altare nel 2009. Inoltre, dalla loro relazione sono nati i due figli della coppia ovvero Vivienne Rose e Vincent: “Esigente con loro come lo sono con me stessa? Chiedo che i miei figli facciano del loro meglio (…) Non mi piace quando vedo qualcuno buttare via le possibilità che ha” aveva detto.

Alberto Urso, chi è?/ "Amici? Mi ha permesso di condividere la mia musica con il pubblico"

Per quanto riguarda suo marito, possiamo scoprire qualcosa di più su chi è Fabrizio Cassata, marito di Justine Mattera, da alcune interviste concesse dalla diretta interessata negli ultimi anni: pare che l’uomo, grande appassionato di sport e segnatamente ciclismo e corsa, abbia trasmesso col tempo questa passione alla compagna, tanto che la coppia ha pure gareggiato in alcuni eventi. “Da quando l’ho conosciuto, sono diventata una vera sportiva. Mi piace correre, faccio maratone, vado in bici e amo anche il triathlon” aveva rivelato la Mattera aggiungendo però che Fabrizio è anche molto geloso e questo aveva messo pure in crisi il loro matrimonio (“Mi ha minacciata di divorzio” aveva detto per via di alcune foto postate senza veli su Instagram per lavoro). “Se mio marito è infastidito quando parlo di Paolo Limiti nelle interviste? Ma no, è un uomo intelligente…” aveva risposto a precisa domanda su ‘Vanity Fair’, aggiungendo che lui e Cassata sono molto discreti sui social ma amano comunque viaggiare: “Ogni tanto andiamo tutti entusiasti dai nostri figli con proposte per noi meravigliose: ‘Scaliamo lo Stelvio’: con che facce ci guardano…”.