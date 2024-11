Il legame tra Justine Mattera e l’ex marito Paolo Limiti

Conduttore, showman e autore televisivo. Paolo Limiti ha ricoperto vari ruoli nel panorama televisivo italiano, finché la salute lo ha assistito. L‘ex marito di Justine Mattera, infatti, si ammalò di tumore al cervello nel 2016, scoperto dopo essere stato colpito da un malore. Il celebre presentatore è morto meno di un anno dopo la diagnosi, all’età di settantasette anni, nella sua abitazione milanese. Justine Mattera, che fu sua moglie dal 2000 al 2002, lo ricorda ancora oggi con grande affetto, malgrado la separazione dovuta a differenti visioni sul futuro. Mentre la showgirl voleva mettere su famiglia, infatti, Paolo Limiti voleva restare in coppia.

“Mi mancano i suoi consigli”, ha confidato Justine Mattera in una intervista rilasciata di recente a Vanity Fair. La concorrente di Tale e quale Show lo vedrebbe ottimamente al suo fianco, come ‘mentore’, nella nuova avventura televisiva intrapresa da Justine su Raiuno. “Perché potrebbe darmi tanti consigli. Ricordo che era pignolo ma aveva grande etica del lavoro, era colto, amava conoscere le cose. Mi diceva che bisogna trattare la telecamera come un’amante”.

Justine Mattera, dall’amore per l’ex marito Paolo Limiti alla storia con l’attuale compagno Fabrizio Cassata

Oggi Justine Mattera ha completamente voltato pagina dal punto di vista sentimentale. D’altra parte la storia d’amore con lo storico conduttore finì circa vent’anni fa, due anni dopo essersi sposati. “Se a mio marito (Fabrizio Cassata, ndr) dà fastidio che io parli di Paolo Limiti? No, perché al mio fianco ho una persona intelligente”, sottolinea serena Mattera.

Nessuna gelosia da parte di Fabrizio Cassata nei confronti del suo passato, tantomeno di Paolo Limiti che indipendentemente dal fatto di essere stato sposato con Justine, rappresenta comunque un tassello importante della tv italiana e del mondo dello spettacolo nostrano.

