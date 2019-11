Juventus 2021: svelate le nuove maglie?/ Le foto delle divise: la terza fa discutere…

Manca quasi un anno alla stagione calcistica 2020-2021, ma già stanno circolando in rete le nuove maglie della Juventus, appunto per l’annata che verrà. A pubblicarle è stato l’account Twitter, “La maglia bianconera”, che ha anticipato tutti, mostrando quelle che dovrebbero essere le tre divise della Vecchia Signora per la stagione ventura. Fermo restando che le nuove divise “svelate” dovranno essere ovviamente confermate dall’Adidas e della stessa società di corso Galileo Ferraris, non mancano le novità, a cominciare dalla prima maglia, quella per le partite casalinghe. Dopo l’annata attuale, in cui la Juventus ha sorpreso tutti con due striscione verticali molto larghe, per l’anno venturo si ritornerà al passato, visto che le strisce torneranno ad essere molto strette, indicativamente di circa 6/7 centimetri. Inoltre, le strisce avranno un effetto pennellata, e ad un primo impatto sembrerebbero davvero ben riuscite. Altro elemento che salta subito all’occhio è la presenza dell’oro, delle strisce sulle spalle, mentre il colletto, per tutte e tre le divise, sarà a V.

JUVENTUS 2021, LA MAGLIA PALACE E’ ANDATA A RUBA

Per quanto riguarda la seconda maglia, quella da trasferta, sarà molto semplice, e di colore blu scuro, mentre è la terza quella che sta senza dubbio più facendo discutere. La divisa prevede infatti una colorazione di base arancione, decisamente “forte”, con delle chiazze di colore nero. Sui social sono numerosi coloro che hanno apprezzato le nuove maglie, e che sperano ovviamente che verranno confermate, mentre altri fanno riferimento all’assenza in tutte e tre le divise del colore rosa, storica colorazione della stessa società torinese. La Juventus aveva già sorpreso i fan e il mondo della moda, presentando durante la recente sfida contro il Genoa, il kit speciale in collaborazione fra la casa di moda Palace, e appunto l’Adidas, una maglia ad effetto “trip”, con strisce sfumate e degli inseriti di colore verde fosforescente e arancione. La maglia ha riscontrato un grandissimo successo ed è andata esaurita nel giro di poche ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA