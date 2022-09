Video/ Juventus Atalanta Primavera (3-2) gol e highlights: la decide Valdesi

VIDEO JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA: VITTORIA BIANCONERA

La Juventus Primavera batte i pari età dell’Atalanta al J Training Center in occasione della quarta giornata di campionato, al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Nel primo tempo la Dea gioca in maniera più convincente e occupa meglio il campo, concludendo la frazione di gioco in vantaggio: Muhameti ha realizzato l’1-0 proprio allo scadere, grazie ad un preciso e chirurgico destro dalla distanza che si è infilato all’angolino basso. Il palo di Strijdonck è l’occasione più nitida capitata ai bianconeri.

Nel secondo tempo la Juve entra con un’altra testa, provando da subito ad imprimere i propri ritmi e trova l’1-1 grazie alla zampata decisiva di Turco, che raccoglie un meraviglioso assist d’esterno di Strijdonck. Al 56esimo, 5 minuti dopo, Huijsen trova il gol del vantaggio con un fortunoso colpo di spalla dagli sviluppi di un calcio d’angolo. La formazione lombarda reagisce immediatamente, ed al 65esimo pareggia la partita grazie ad un’incornata precisa di Guerini. Strijdonck cestina il 3-2 calciando alle stelle un calcio di rigore, l’Atalanta rimane in 10 a causa di una follia di Chiwasa, ed all’87esimo Valdesi si inventa l’eurogol, estrae letteralmente il coniglio dal cilindro: sugli sviluppi di un calcio d’angolo calcia al volo un campanile che scendeva proprio sul suo destro e scaraventa in rete il pallone. La magia del terzino destro regala i tre punti alla Juventus.

JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA 3-2 (0-1)

MARCATORI: 44′ Muhameti (A), 52′ Turco (J), 56′ Hujsen (J), 66′ aut. Hujsen (A), 88′ Valdesi (J)

JUVENTUS: Scaglia, Valdesi, Dellavalle, Hujsen, Rouhi (dal 54′ Moruzzi); Pisapia (dal 54′ Doratiotto), Nonge; Hasa, Strijdonck (dall’84’ Mbangula), Turco N. (dal 67′ Mancini), Yildiz (dal 67′ Galante). A disp. Daffara, Vinarcik, Citi, Morleo, Maressa, Ripani, Anghelè (all. Montero).

ATALANTA: Bertini, Del Lungo, Guerini, Regonesi; Palestra, Colombo (dal 77′ Ghezzi), Muhameti, Bernasconi; Chiwisa; Stabile (dal 61′ Vavassori, dall’85’ Roaldsoy), Vitucci (dal 61′ De Nipoti). A disp. Maglieri, Fisic, Abdi Shakur, Riccio, Bordiga, Armstrong, Bevilacqua, Tornaghi (all. Fioretto).

ARBITRO: Sig. Ermes Fabrizio Cavaliere sez. di Paola

AMMONITI: Nonge (J), Moruzzi (J)

ESPULSI: Chiwisa (A)

VIDEO JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA: GOL E HIGHLIGHTS

