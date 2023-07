Juventus Barcellona cancellata/ Perché non si gioca l’amichevole: gastroenterite tra i catalani (22 luglio)

JUVENTUS BARCELLONA CANCELLATA: L’AMICHEVOLE DI LUSSO NON SI GIOCA

L’amichevole Juventus Barcellona è stata cancellata. La notizia arriva a poche ore da quello che sarebbe stato il fischio d’inizio di questo test estivo di lusso in programma nel contesto del Soccer Champions Tour, cioè la tournée in America dei blaugrana e dei bianconeri, nella sera locale di oggi sabato 22 luglio 2023, quando in Italia sarebbero già state le ore 4.30 di domani mattina. Un virus gastrointestinale sta infatti affliggendo molti giocatori del Barcellona, che ha comunicato su Twitter la cancellazione della partita: “Il Barcellona comunica che la partita contro la Juventus FC, in programma oggi 22 luglio alle 19.30 (4:30 ora italiana) al Levi’s Stadium nell’ambito del Soccer Champions Tour, è stata annullata. Gran parte della squadra è affetta da gastroenterite virale”.

Motivazione dunque decisamente particolare che ha portato alla decisione, parlando però di un’amichevole è giusto che Juventus Barcellona sia stata cancellata, perché la partita avrebbe perso di significato, svuotata di valore dalle condizioni fisiche dei giocatori blaugrana. Ovviamente in un contesto ufficiale il discorso sarebbe stato diverso e magari adesso staremmo parlando della fortuna della Juventus, che avrebbe affrontato un Barcellona dimezzato. A luglio e negli Usa, evidentemente, le dinamiche sono diversi e resta solamente il rimpianto per quella che sarebbe stata una bella serata di calcio che invece è andata a monte.

JUVENTUS BARCELLONA CANCELLATA: BLAUGRANA BLOCCATI DA UN VIRUS GASTROINTESTINALE

Inoltre, la notizia che l’amichevole Juventus Barcellona è stata cancellata costituisce naturalmente un problema, perché al Levi’s Stadium (siamo in California, a sud di San Francisco) si sarebbe giocato un test di notevole valore per i bianconeri di mister Massimiliano Allegri, naturalmente contro un Barcellona al completo. Servirà quindi un po’ di pazienza in più per vedere in azione la Juventus: la prossima gara dei bianconeri sarà quindi quella della notte tra giovedì e venerdì alle 4.30 italiane contro il Milan al Dignity Health Sports Park di Carson, sempre in California, ma a pochi km da Los Angeles.

Da una affascinante sfida europea a un match di lusso ma tutto italiano, speriamo allora che possa essere Juventus Milan ad illuminare il calcio estivo negli States. Bisognerà invece rimandare il remake della finale della Champions League 2014-2015: era per la precisione sabato 6 giugno 2015, si giocava all’Olympiastadion di Berlino e il Barcellona vinse per 3-1 contro la Juventus. Alvaro Morata rispose all’iniziale vantaggio firmato da Ivan Rakitic, ma poi Luis Suarez e Neymar posero il sigillo sul trionfo catalano e su un’altra delusione della Juventus.











