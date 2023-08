Juventus, Bonucci chiede il reintegro via Pec/ Ora potrebbe rivolgersi al Collegio arbitrale

È tutto da scrivere il futuro di Leonardo Bonucci, ma quasi sicuramente non sarà più alla Juventus. Il centrale difensivo è finito fuori rosa all’inizio del pre-campionato e mister Allegri non sembra intenzionato a fare passi indietro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il legale del calciatore avrebbe mandato via Pec una richiesta alla società per reintegrare in rosa l’ormai ex capitano.

La risposta della Juventus è stata negativa e ora il rischio è quello di dare vita ad una battaglia legale. Bonucci infatti potrebbe rivolgersi al Collegio arbitrale per chiedere un indennizzo alla Vecchia Signora: la Rosea ha parlato di una cifra di 2 milioni di euro.

Tensione tra Bonucci e la Juventus

Bonucci ha provato in ogni modo a tornare alla corte di Allegri, ma la società non ha fatto passi indietro. Per la dirigenza juventina, il rapporto è giunto al capolinea: l’invito al difensore è quello di trovarsi una nuova sistemazione per la prossima stagione. Il prossimo passo potrebbe portare Bonucci alla risoluzione del contratto o alla richiesta di un indennizzo, difficile pensare a margini per ricucire i rapporti. Un ulteriore segnale è arrivato dai social network: l’ormai ex capitano bianconero ha rimosso la Juventus dalla propria bio su Instagram. La tifoseria è spaccata in due: per molti tifosi della Vecchia Signora la situazione è stata gestita male, non si doveva arrivare a questo punto. C’è anche chi ha posto l’accento sulla mancanza di rispetto nei confronti del calciatore, che ora potrebbe chiudere la carriera altrove. Nelle ultime settimane sono circolate diverse ipotesi: in Italia il difensore è stato accostato alla Lazio, mentre all’estero si è parlato molto di Newcastle, Ajax e Arabia Saudita.

