Calciomercato Lazio News/ Ricci può essere il nuovo playmaker, possibilità per Bonucci (19 luglio 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: RICCI IL NUOVO REGISTA?

Si muove anche il calciomercato Lazio, che dopo la cessione di Sergej Milinkovic-Savic potrebbe registrare anche quella di Ciro Immobile: il bomber potrebbe raggiungere il centrocampista serbo, ennesimo calciatore finito nella Saudi League, ma al netto di questo ovviamente la società biancoceleste pensa agli acquisti. A centrocampo Maurizio Sarri vuole un regista: l’anno scorso l’idea era che il titolare fosse Marcos Antonio, in realtà il brasiliano non ha mai convinto e così la Lazio ha affidato quel ruolo a Danilo Cataldi, che però in quella posizione si è adattato e ha così accorciato le rotazioni sulle mezzali. Adesso, Sarri sta valutando un Matias Vecino davanti alla difesa ma ha chiesto informazioni al Torino per Samuele Ricci.

Dopo un anno e mezzo in granata, e l’esperienza agli Europei Under 21, Ricci può lasciare la sua squadra: questo anche perché il calciomercato Lazio sarebbe pronto a offrire ben 15 milioni di euro più 5 di bonus. Certo: qualche anno fa Urbano Cairo ha rifiutato ben altre cifre per Andrea Belotti – perdendolo poi a zero – ma erano altri tempi e oggi vendere Ricci a questo prezzo potrebbe essere un ottimo affare per un Torino che potrebbe migliorare una rosa che ha già fatto molto bene nelle ultime due stagioni. Staremo a vedere, certamente per il calciomercato Lazio e per l’idea di calcio che Sarri ha l’acquisto di questo playmaker di centrocampo potrebbe essere parecchio interessante…

BONUCCI RESTA UN’IDEA CONCRETA

Il calciomercato Lazio però pensa anche a Leonardo Bonucci: come noto il difensore è stato messo fuori rosa dalla Juventus, che gli ha comunicato la possibilità di recarsi alla Continassa per allenarsi ma anche l’esclusione dalla imminente tournée negli Stati Uniti. Bonucci, classe 1987, è rimasto spiazzato tanto da sperare contro lo sperabile che Massimiliano Allegri possa ripensarci: lui vorrebbe rimanere alla Juventus, con cui ha giocato oltre 500 partite (ben pochi nella storia bianconera possono dire di averlo fatto). Tuttavia i margini di un reintegro nella rosa sono esigui, anche perché Bonucci era già stato messo in vendita sul calciomercato. Le richieste per lui non mancano: si tratta comunque del miglior difensore agli Europei di due anni fa.

Dalla Turchia si sono fatte avanti Galatasaray e Fenerbahçe, ma Bonucci ha detto no: nei suoi piani c’è comunque una permanenza in Italia, possibilmente vicino casa (è nato a Viterbo). Ovvero: due squadre della capitale che rispondono ai nomi di Roma e Lazio. Tra queste, quella biancoceleste sarebbe in vantaggio: Sarri ha già allenato Bonucci nella Juventus (stagione 2019-2020), anche se il reparto a tre di José Mourinho sarebbe ben più congeniale a un difensore che proprio con questo modulo è diventato grande. Staremo dunque a vedere se la trattativa di calciomercato andrà in porto…











