Juventus calendario Serie A campionato 2020-21/ Pirlo conoscerà il suo esordio

Oggi il sorteggio svelerà il calendario della Juventus per la prossima stagione di Serie A 2020-21. Reduci da un record difficilmente eguagliabile con la conquista di nove Scudetti consecutivi, i bianconeri hanno deciso comunque di voltare pagina a causa delle delusioni europee. Negli ultimi due anni a Max Allegri e Maurizio Sarri non è bastato conquistare il titolo, le eliminazioni in Champions hanno convinto la dirigenza juventina ad affidare la panchina ad un esordiente assoluto, ma che conosce come pochi altri lo spogliatoio bianconero. Si tratta di Andrea Pirlo, pronto a lanciarsi nella nuova sfida e a guardare il sorteggio (appuntamento alle ore 12) per il calendario di Serie A con un pizzico di emozione in più. Sarà infatti l’esordio assoluto di Pirlo non solo come tecnico della Vecchia Signora, ma anche come allenatore. Pirlo era stato inizialmente indicato come allenatore dell’Under 23 bianconera impegnata nel campionato di Serie C, ma si troverà a gestire Cristiano Ronaldo all’assalto dei titoli mancati nelle scorse stagioni: da quando è arrivato il portoghese tra il 2019 e il 2020 due Coppe sono finite alla Lazio, una al Napoli e i titoli di capocannoniere a Fabio Quagliarella prima e alla Scarpa d’Oro Ciro Immobile poi.

CALENDARIO JUVENTUS SERIE A 2019-2020: COME SARA’ LA 1^ GIORNATA?

Scopriamo quali saranno i criteri da seguire per la compilazione del calendario della Serie A 2019-20. Per quanto riguarda la Juventus, va ricordato che la formazione bianconera non potrà incontrare nella prima e nell’ultima giornata né il Torino, visto che i derby non possono essere disputati alle estremità del campionato, né gli avversari incontrati negli ultimi due campionati. Dunque alla prima giornata niente Parma, mentre non c’è in Serie A il Chievo contro cui la Juve aveva iniziato il campionato di due anni fa, mentre in conclusione di torneo i rossoneri non potranno sfidare né la Sampdoria né la Roma, squadre contro le quali aveva affrontato gli ultimi impegni di campionato. La Juventus nelle ultime stagioni è stata abituata a iniziare positivamente il campionato, l’ultima sconfitta risale al 2015 quando l’Udinese a sorpresa sbancò l’Allianz Stadium in quello che fu il peggior inizio di stagione della Juve nel decennio: partì poi una rimonta che portò comunque lo Scudetto 2016 a Buffon e compagni.



