Juventus si qualifica in Champions League se…/ Risultati utili: vincere e poi…

La Juventus si qualifica in Champions? Dal 2012 la formazione bianconera si qualifica ininterrottamente per la massima competizione europea, ma è anche vero che dal 2012 aveva sempre conquistato lo Scudetto, per ben 9 volte consecutive. Quest’anno invece, oltre ad aver abdicato in favore dell’Inter, la Juventus rischia più che mai di doversi accontentare dell’Europa League, il che potrebbe comportare anche difficoltà economiche notevoli per un club che aveva cercato fortemente la svolta della Superlega. La classifica della Serie A a due giornate dalla fine, dopo la vittoria contro il Sassuolo, al momento è impietosa per gli uomini allenati da Andrea Pirlo e vede Atalanta e Milan a quota 75 punti, seguiti dal Napoli a 73, dalla Juventus a 72 e dalla Lazio a 67 ma con una partita disputata in meno.

Dunque oltre a vincere negli ultimi due match, compreso quello che rappresenterà l’ideale passaggio di consegne con l’Inter di sabato prossimo, la Juventus sarà costretta a sperare in un passo falso delle avversarie. Preferibilmente del Napoli, visto che c’è poco da sperare con Atalanta e Milan che si scontreranno all’ultima giornata e potrebbero chiudere la pratica entrambe con un pareggio.

JUVENTUS SI QUALIFICA IN CHAMPIONS LEAGUE SE… SCENARIO DIFFICILE

Per capire se la Juventus si qualificherà in Champions bisognerà tenere presente che innanzitutto i bianconeri potrebbero trovarsi già fuori dalla lotta in caso di sconfitta o pareggio contro l’Inter nel big match di sabato. In tal caso, se Atalanta, Milan e Napoli vincessero nei rispettivi impegni, sarebbero già tutti fuori portata ancora prima della disputa dell’ultima giornata. Il calendario delle altre non è proibitivo, l’Atalanta gioca a Marassi col Genoa e il Milan in casa col Cagliari prima dello scontro diretto fra le due, il Napoli chiuderà con Fiorentina fuori casa ed Hellas tra le mura amiche. La Juventus può sperare in una frenata della squadra di Gattuso, in tal caso due vittorie garantirebbero la Champions. Occhio anche allo scenario della classifica avulsa con Milan e Atalanta, tenendo presente questo quadro di risultati: Atalanta perdente a Marassi e vincente a Bergamo all’ultima giornata contro il Milan, Milan vincente contro il Cagliari e perdente contro l’Atalanta, Juventus e Napoli vincenti in entrambe le loro ultime due gare (Juventus-Inter, Bologna-Juventus e Fiorentina-Napoli, Napoli-Verona). In questo caso la classifica finale sarebbe la seguente: Napoli 79, Atalanta, Juventus e Milan 78: in questo caso la classifica avulsa punirebbe i rossoneri e salverebbe Cristiano Ronaldo e compagni.

