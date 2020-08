Juventus tweet e “vendetta” sull’Inter/ “Complimenti al Siviglia per l’Europa League”

La Juventus con un tweet si “vendica” sull’Inter. I bianconeri sul loro profilo ufficiale di Twitter ci tengono a fare i complimenti al Siviglia per la vittoria contro i nerazzurri in finale di Europa League: “Congratulazione al Siviglia per la vittoria dell’Europa League”. Anche se alcuni hanno pensato a un modo della dirigenza bianconera di punzecchiare gli avversari di sempre altri hanno visto questo gesto come una vendetta. Nel 2017 infatti la Juventus usciva sconfitta da Cardiff nella finale di Champions League contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Un successo che era stato celebrato dalla beneamata che sui social aveva voluto fare i complimenti ai blancos di Madrid.

Juventus “vendetta” sull’Inter: c’entra Antonio Conte?

Impossibile non pensare che dietro la “vendetta” della Juventus sull’Inter non ci sia anche un po’ di livore nei confronti di Antonio Conte. Il mister salentino non si è lasciato benissimo con i bianconeri, abbandonandoli a due giorni dall’inizio del ritiro estivo 2014. Un gesto che non era piaciuto alla società, pronta a non pensare un possibile ritorno quando sembrava anche naturale. Un addio che era arrivato a sorpresa in un ambiente però non proprio tranquillo che lo aveva visto sottolineare che era impossibile “presentarsi in un ristorante da cento euro con dieci euro in tasca”. Vedremo se i nerazzurri risponderanno sui social ai bianconeri.

Il post della Juventus





