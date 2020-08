Diretta Siviglia Inter/ Streaming video Tv8: a Colonia la finale di Europa League!

Siviglia Inter, che sarà diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, si gioca al Rhein Energie Stadion di Colonia: appuntamento alle ore 21:00 di venerdì 21 agosto con la finale di Europa League 2019-2020. I nerazzurri hanno la grande occasione di diventare la prima squadra italiana a mettere le mani su questo trofeo: dopo aver schiantato lo Shakhtar Donetsk hanno ottenuto un obiettivo che nessuna nostra rappresentante centrava da 21 anni (il Parma vinse nel 1999 la Coppa Uefa), dunque per Antonio Conte il traguardo è di quelli importanti e certificherebbe ancor più l’ottimo lavoro del tecnico salentino, alla sua prima stagione in nerazzurro. Di fronte però c’è un’avversaria da record: nessuna ha giocato più finali di Europa League del Siviglia, che dopo lo straordinario tris di qualche anno fa si ripresenta qui ed è al sesto ultimo atto della sua storia – arrivato con il successo sul Manchester United – compresa la Coppa Uefa, vinta in due occasioni. Sarà allora molto interessante stabilire quello che succederà nella diretta di Siviglia Inter; mentre aspettiamo che le due squadre prendano possesso del campo possiamo valutare il modo in cui saranno schierate dai loro allenatori, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni della finale di Europa League.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siviglia Inter sarà trasmessa in chiaro su Tv8, canale cui avrete accesso dal digitale terrestre o dal decoder di Sky; in ogni caso si tratterà di un appuntamento per tutti. L’alternativa ovviamente riguarda esclusivamente gli abbonati alla televisione satellitare, perché la finale di Europa League è disponibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (canali 201 e 203 del decoder) con l’opzione fornita dall’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA INTER

E’ ampiamente probabile che entrambi gli allenatori affrontino Siviglia Inter con le stesse squadre che hanno iniziato le semifinali: dunque Julen Lopetegui si affida a un 4-3-3 nel quale il portiere Bono – che ha superato Vaclik nelle gerarchie – è protetto da Koundé e Diego Carlos, con Jesus Navas e Reguilon che operano invece sulle corsie laterali. A centrocampo spicca ovviamente la presenza dell’ex Banega, che sarà una delle due mezzali; Jordan opera sull’altro versante, in mezzo Fernando Reges sarà il regista. Tridente con Suso e Ocampos, vecchie conoscenze del nostro campionato, a fare da supporto alla prima punta En-Nesyri, favorito su Luuk De Jong.

Nell’Inter invece conferma per il 3-5-2 anti-Shakhtar: le scelte sugli esterni premieranno D’Ambrosio e Ashley Young in luogo di Candreva e Biraghi, in difesa invece Godin sarà titolare e a rimanere fuori sarà ancora Skriniar, perché Alessandro Bastoni è ormai diventato un titolare di questa squadra. Confermati ovviamente Handanovic e De Vrij; in mediana Conte dovrebbe optare per lo schieramento con Brozovic protetto dagli interni Gagliardini e Barella, panchina per Eriksen che potrà essere impiegato a partita in corso. Davanti naturalmente avremo Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che sono stati devastanti anche in semifinale e puntano a chiudere con un trofeo una grande stagione personale.

QUOTE E PRONOSTICO

Un pronostico per Siviglia Inter è stato tracciato dall’agenzia Snai: sono i nerazzurri a partire favoriti nella finale di Europa League, secondo il bookmaker infatti la loro vittoria (regolata dal segno 2) vi permetterebbe di incassare una vincita corrispondente a 2,15 volte la cifra messa sul piatto contro il 3,40 che accompagna invece l’eventualità del successo andaluso (segno 1). Il pareggio, regolato come sempre dal segno X e che riguarda i 90 minuti, porta in dote una vincita che ammonterebbe a 3,45 volte la vostra puntata.



