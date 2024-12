Anna Falchi, volto iconico della tv italiana nonché del cinema, con tante partecipazioni in vari film di successo, è conosciuta davvero da tutti ma certamente non tutti sono a conoscenza del suo passato e delle sue origini. L’attrice e conduttrice è nata in Finlandia, a Tampere, dove ha vissuto i primi anni della sua vita. A sei anni, poi, la madre ha fatto i bagagli e portato lei e il figlio in Italia. Ma cosa sappiamo dell’infanzia e dei genitori di Anna Falchi? La mamma di Anna Falchi si chiama Kaarina Palomäki Sisko. La donna, di professione indossatrice, ha conosciuto il padre di Anna Falchi, Benito Falchi: insieme hanno avuto due figli, appunto l’attrice e suo fratello Sauro. Quando i due bambini erano ancora molto piccoli, Benito, che invece aveva origini emiliane, ha abbandonato la famiglia per sposare un’altra donna.

Per i primi anni, Kaarina è rimasta in Finlandia con i bambini per poi trasferirsi in Italia: per dieci anni la famiglia è rimasta a Scandiano, in provincia di Reggio-Emilia, per poi trasferirsi a Pesaro. La carriera di Anna Falchi è cominciata proprio grazie alla mamma, che l’ha iscritta alla scuola per modelle e l’ha convinta a partecipare a Miss Italia.

Kaarina Palomäki Sisko e Benito, chi sono i genitori di Anna Falchi: “Papà è un estraneo”

Anna Falchi è sempre stata molto riluttante nel parlare del padre, con il quale non ha mai avuto un rapporto. L’uomo, infatti, ha abbandonato lei e il fratello Sauro quando erano due bambini. Più avanti si è fatto sentire nuovamente dalla figlia, ma lei non ha accettato la sua richiesta di riconciliazione, tagliando i ponti.

Tempo fa, in un programma di Paola Perego, Anna Falchi parlando del padre ha raccontato: “Per me è un estraneo. Non si merita il mio perdono perché mi ha cambiato completamente la vita: ci ha abbandonato, non ci è mai stato. Si è palesato solo quando sono diventata famosa“.

