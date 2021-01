Kabir Bedi/ L’eterno Sandokan: “Io un ponte tra Italia e India” (Domenica In)

Kabir Bedi tra carriera e vita privata nella lunga intervista in programma oggi, domenica 31 gennaio 2021, a Domenica In. Il celebre attore di Lahore sarà tra i grandi protagonisti del salotto di Mara Venier, lui indiano che ha scritto pagine importanti della storia di questo Paese. La sua fama è senz’altro legata all’aver interpretato il ruolo di Sandokan nell’omonimo sceneggiato tv firmato da Sergio Sollima, ma non possiamo dimenticare anche altre film e serie tv che lo hanno reso noto in Italia e nel resto del mondo…

Kabir Bedi è stato un importante interprete di fotoromanzi per la rivista Grand Hotel ed ha preso parte ad importanti progetti destinati al grande schermo: pensiamo ad Ashanti di Richard Fleischer, a Octopussy – Operazione piovra di John Glen o ancora a Beyond Justice di Duccio Tessari. L’ultima apparizione cinematografica risale a tre anni fa in The Broken Key di Louis Nero. Per Kabir Bedi anche tanta tv tra serie e programmi, basti pensare alla partecipazione da concorrente all’Isola dei famosi nel 2004.

KABIR BEDI: “IO UN PONTE TRA ITALIA E INDIA”

«Vorrei essere un ponte che unisce questi due Paesi», ha rivelato Kabir Bedi in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni a proposito del suo grande successo ottenuto da indiano in Italia. Senza dimenticare l’America, che lo ha lanciato come attore, anche se è Roma ad averlo reso immortale come Sandokan.

Nel dialogo con il giornale, l’attore è tornato sul periodo di lockdown affrontato per la pandemia da coronavirus: «Ero a casa a Mumbai con la mia bellissima moglie Parveen e una brava cuoca. Quindi sono stato più fortunato di molti. Ho usato il tempo per scrivere un libro sulla mia vita. È stato un periodo molto creativo, ma il mio cuore va a tutti coloro che hanno sofferto». Kabir Bedi ha poi parlato di un’altra notizia legata al suo amato Sandokan, ovvero la nuova fiction che vedrà protagonista l’attore turco Can Yaman: «Ho sempre pensato che “Sandokan” dovesse essere rifatto con i moderni effetti speciali. Sono sicuro che Can Yaman sarà un degno successore. Non vedo l’ora di vederlo in questa nuova incarnazione».

