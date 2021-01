Can Yaman nella serie “Sandokan”/ Incontro a Roma con Luca Bernabei della Lux Vide

L’amatissimo attore Can Yaman, nelle passate ore è stato il protagonista di un importante incontro raccontato da Dagospia, il portale di Roberto D’Agostino. La star di DayDreamer ha raggiunto l’hotel Eden a Roma dove ha incontrato Luca Bernabei e la moglie Paola Bernabei. Il primo è l’amministratore delegato e produttore della società Lux Vide che ha in programma la realizzazione di una importante produzione internazionale, “Sandokan”. E chi sarà il protagonista della serie? Proprio l’affascinante interprete turco molto amato anche dal pubblico italiano.

La nuova produzione targata Lux Vide è scritta da Alessandro Sermoneta, lo stesso di “Diavoli” e “Purchè finisca bene”, insieme a Davide Lantieri (“Odio l’Estate”, “I delitti del Barlume”), e secondo le prime indiscrezioni sarà ispirata liberamente dai romanzi di Salgari. Nel corso della serie Sandokan sarà ripercorso il mondo de Le Tigri di Mompracem ma in chiave moderna.

CAN YAMAN NELLA SERIE “SANDOKAN”: LUI IL PROTAGONISTA

La prima stagione della serie “Sandokan” con Can Yaman, secondo quanto reso noto da Dagospia, è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe essere composta da 8 episodi ciascuno di 50 minuti. la produzione Lux Vide avrebbe giù suscitato l’interesse dei principali broadcaster nazionali, internazionali e delle principali piattaforme streaming. L’apertura del set è in programma per la prossima estate e si dividerà tra i grandi studi Lux Vide di Formello ed esotiche location internazionali dove far rivivere le avventure di Sandokan. Intanto il 31enne, prima di poterlo ammirare nel ruolo dell’eroe di Salgari accanto a Luca Argentero (nei panni del suo fedele braccio destro Yanez de Gomera) sarà anche il protagonista dello spot per la tv della celebre pasta De Cecco diretto dal concittadino Ferzan Özpetek, e che lo vede al fianco dell’attrice nostrana Claudia Gerini. Da stasera invece, Daydreamer approda anche nella prima serata di Canale 5 con i nuovi episodi.



