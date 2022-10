Kaley Cuoco e Ozark Tommy Pelphrey, presto un figlio/ Il Gender Reveal Party svela…

Kaley Cuoco e Ozark Tommy Pelphrey avranno una bambina nel 2023: l’annuncio dei futuri genitori vip

Fiocco rosa a stelle e strisce per la coppia di attori statunitensi, Kaley Cuoco e Ozark Tommy Pelphrey. O almeno questo é stando all’annuncio diramato su Instagram da parte della interprete blonde, con la condivisione social nel web di una carrellata di scatti che la immortala insieme al fidanzato, che l’ha resa madre e con il quale, quindi, nel 2023 dará alla luce la loro creatura. Una notizia sensazionale per la coppia di attori, amatissimi non solo nel vecchio continente ma di fama globale.

L’attrice é salita alla ribalta grazie ai vari ruoli di protagonista interpretati nel corso della sua carriera. Dal ruolo di Bridget Hennessy nella sitcom 8 semplici regole, al ruolo di Billie Jenkins nella serie televisiva Streghe, ed é con l’interpretazione di Penny nella sitcom The Big Bang Theory, che ha raggiunto la vittoria di due ambiti premi americani ai People’s Choice Awards. Ha, poi, successivamente consolidato la sua fama di stella della recitazione con la serie L’assistente di volo – The Flight Attendant. Anche il futuro papà, inoltre, vanta un curriculm di tutto rispetto, in fatto di ruoli da attore protagonista per vari progetti filmografici. Ozark Tommy Pelphrey é famoso in Italia per l’interpretazione di Jonathan Randall nella celebre soap opera americana Sentieri, ma anche per il ruolo di Kurt Bunker nella serie tv Banshee – La città del male e per quello di Ward Meachum in Marvel’s Iron Fist.

Il Gender Reveal Party annuncia il fiocco rosa per Kaley Cuoco e Ozark Tommy Pelphrey : il messaggio della futura mamma di Streghe

La coppia dei due attori e futuri genitori del 2023, Kaley Cuoco e Ozark Tommy Pelphrey, ha svelato il sesso del nascituro con la celebrazione del Gender Reveal Party, dove si é lasciata deliziare da una inviante torta dalla glassa rigorosamente rosa, per dare il benvenuto in casa alla cicogna dal fiocco rosa.

“Bambina Pelphrey in arrivo nel 2023. Oltre che benedetta sono al settimo cielo. Ti amo Tommy Pelphrey!”, Si legge tra le righe dell’annuncio che l’attrice americana ha rilasciato online via social, a corredo degli statti del Gender Reveal Party condiviso con il compagno.

