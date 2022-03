Kali Wilkes, Tommee e Ariel, moglie e figli di Alvin/ Galeotta è stata una vacanza

Alberto Bonato, questo il nome all’anagrafe di Alvin, è riuscito a conquistare l’affetto del pubblico per la sua semplicità, oltre che per il suo sangue freddo. Questa caratteristica è apparsa evidente in occasione di un episodio che è entrato di diritto nella storia della Tv: il momento in cui Mercedesz Henger era intenta a effettuare la prova di apnea ne “L’Isola dei famosi” e sembrava avere difficoltà di respirazione. Alessia Marcuzzi, che presentava il programma in studio, lo ha quindi invitato a intervenire, mentre la ragazza non aveva problemi particolari.

Questo suo modo di agire risulterà determinante anche in questa nuova edizione del reality, dove torna ad assumere il ruolo in sostituzione di Massimiliano Rosolino, che non aveva del tutto convinto il pubblico. A fare il tifo per lui ci saranno la moglie Kali Wilkes e i loro bambini, Tommee e Ariel.

Il rapporto tra Alvin la moglie Kali Wilkes e i figli Tommee e Ariel: come è nato tutto

Il primo incontro tra Alvin e Kali è avvenuto in maniera del tutto casuale, mentre entrambi si trovavano in vacanza, a dimostrazione di come tutto sembrava fosse scritto nel destino. Ancora adesso, a distanza di anni dalle nozze, celebrate dal 2007, loro si amano come il primo giorno: “L’ho conosciuta a Lignano Sabbiadoro. Ero in un ristorante con un mio amico quando è entrata lei e io sono rimasto fulminato, ma nello stesso tempo mi sono detto che non mi avrebbe mai notato. Mi sbagliavo!” – ha raccontato lui a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’.

I due hanno letteralmente bruciato le tappe, arrivando a programmare il matrimonio dopo soli quattro mesi, ma chi pensava che i due fossero stati troppo precipitosi ha dovuto ricredersi. E ora che lui sarà lontano per diverse settimane non può che sentirsi tranquillo perché sa che a badare alla famiglia ci penserà proprio lei: "Sono molto felice perché ho realizzato tanti sogni professionali – aveva raccontato lui – . È anche merito di mia moglie, che si dedica a tempo pieno ai nostri due figli" – ha detto al settimanale 'Nuovo Tv'.











