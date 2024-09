La sfida Kamala Harris Trump negli swing states è aperta: i due candidati delle elezioni presidenziali Usa si trovano in una situazione di “stallo” secondo gli ultimi sondaggi. In particolare, quello condotto da Patriot Polling tra l’1 e il 3 settembre mostra che il tycoon dovrebbe conquistare Pennsylvania, Georgia, Arizona e Nevada, mantenendo la Carolina del Nord, invece l’attuale vicepresidente dovrebbe mantenere Michigan e Wisconsin. Ma questi dati rientrano in un margine di errore di più o meno 3 punti percentuali, quindi le sfide negli Stati in bilico sono estremamente combattute.

Ciò vuol dire che sono troppo vicine per essere definite, il che le rende una corsa alla vittoria aperta. «I sondaggi dimostrano che Trump sta dominando sia a livello nazionale che negli Stati in cui si svolge la battaglia, perché gli elettori vogliono un ritorno a politiche pro-America che funzionino davvero, non alle politiche deboli, fallimentari e pericolosamente liberali della compagna Kamala», ha dichiarato il portavoce della campagna repubblicana Steven Cheung a Newsweek.

KAMALA HARRIS TRUMP, SFIDA APERTA PER LA CASA BIANCA

Il vantaggio maggiore accumulato da Trump secondo il sondaggio Patriot Polling è in North Carolina, dove aveva vinto nel 2020 e quattro anni prima; ora è in vantaggio di 2,5 punti su Harris, con il 50% contro il 47,5% della democratica. Anche il modello di previsione di FiveThirtyEight prevede attualmente la sua vittoria qui. Inoltre, il candidato repubblicano è in testa anche in Arizona e in Pennsylvania: è in vantaggio di 1,6 punti in Arizona (48,5% contro 46,9%), di 1,1 punti (49% contro 47,9%) in Pennsylvania, che molto probabilmente sarà lo Stato decisivo che darà al vincitore del Collegio Elettorale il suo 270° voto.

Invece, il vantaggio è molto più ridotto in Georgia e Nevada, con 0,6 punti nel Peach State e 0,2 punti nel Silver State. L’attuale presidente Joe Biden ha vinto in tutti e quattro gli Stati nel 2020, mentre Trump aveva vinto in Arizona, Pennsylvania e Georgia nel 2016. Per quanto riguarda gli swing states dove è in vantaggio Kamala Harris, il sondaggio in questione mostra che lo è in Michigan e Wisconsin, entrambi Stati dove i democratici hanno vinto quattro anni fa, prendendoli a Trump che lì aveva vinto nel 2016.

KAMALA HARRIS TRUMP, GLI ULTIMI SONDAGGI

I risultati del sondaggio Patriot Polling su Kamala Harris Trump differiscono da quelli del modello di previsione di FiveThirtyEight, secondo cui i democratici dovrebbero ottenere vittorie in 5 dei 7 swing states, mentre Trump dovrebbe vincere in Arizona e North Carolina. C’è poi un recente sondaggio condotto da Redfield & Wilton Strategies con The Telegraph secondo cui Trump vincerebbe in 4 swing states, mentre Harris sembrerebbe destinata a conquistare Wisconsin, Michigan e Pennsylvania.

A livello nazionale, invece, Harris è in vantaggio di 3,1 punti su Trump, con il 47,2% contro il 44,1%, secondo FiveThirtyEight, invece per Patriot Polling l’ex presidente è indietro di 1,5%. Anche se le previsioni indicano Harris vincente per quanto riguarda il voto popolare, alcuni sondaggisti prevedono che Trump vincerà il Collegio Elettorale. Ad esempio, stando alle ultime previsioni elettorali del sondaggista Nate Silver, mercoledì Trump aveva il 58,2% di probabilità di vincere il Collegio elettorale, circa 16 punti in più rispetto al 41,6% di Harris.