Kamara alla Roma?/ Calciomercato: il Marsiglia può cambiare idea, la situazione

Le chances di vedere Boubacar Kamara alla Roma già in questa sessione di calciomercato invernale potrebbero aumentare molto presto. Come spiegato dalla redazione de Il Romanista, la FIFA ha da poco ufficializzato il blocco del mercato dell’Olympique Marsiglia in entrata per l’estate e la prossima finestra di gennaio 2023 a causa dell’irregolarità nel tesseramento di Gueye, che aveva già firmato precedentemente con il Watford. I francesi si ritrovano dunque costretti ad operare entro la fine del mese anche in chiave futura.

Calciomercato Roma/ Braithwaite respinge il corteggiamento, ennesimo rifiuto di Fazio

In questo senso dunque i transalpini potrebbero discutere con la Roma di Amadou Diawara, centrocampista in uscita dai giallorossi, a cui è legato fino al giugno del 2024, accostato al Valencia e che non sembrava inizialmente interessare l’OM nell’ottica di uno scambio con Kamara, in scadenza di contratto a giugno del 2022 e quindi al termine della stagione attualmente in corso.

Kamara alla Roma?/ Calciomercato: arrivo possibile con gli addii di Diawara e Darboe

CALCIOMERCATO NEWS: IPOTESI KAMARA ALLA ROMA

La possibilità di vedere Kamara alla Roma potrebbe crescere nei prossimi giorni di calciomercato. Se da un lato il blocco imposto dalla FIFA non ritarderà i riscatti di Pau Lopez, già avvenuto la scorsa settimana per 12 milioni di euro, e di Cengiz Under, dall’altro il Marsiglia potrebbe ragionare in merito ad ulteriori affare da concludere con i capitolini come appunto uno scambio tra Diawara e Kamara.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Roma/ Mourinho: "Stupito per Oliveira, abbiamo bisogno di lui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA