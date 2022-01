Kamara alla Roma?/ Calciomercato: “Se resto aiuterò la squadra con i suoi obiettivi”

La possibilità di vedere Boubacar Kamara alla Roma entro la chiusura di questa finestra di calciomercato invernale potrebbe non essere del tutto da scartare. Nonostante l’incredulità dello stesso Mourinho in merito all’acquisto di Sergio Oliveira dal Porto, il direttore giallorosso Tiago Pinto ha dimostrato di sapersi muovere molto più che egregiamente avendo portato nella Capitale pure Ainsley Maitland-Niles dall’Arsenal e le sorprese potrebbero non essere finite qui.

CALCIOMERCATO ROMA/ Mourinho: "Servono più Oliveira, Maitland-Niles offre opzioni"

Il centrocampista Kamara è infatti in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia a giugno 2022, ovvero al termine della stagione in corso, e potrebbe salutare anzitempo il suo club se i dirigenti decideranno di rivedere le proprie strategie di mercato visto lo stop in entrata imposto dalla Fifa per l’estate ed anche la sessione di gennaio 2023 a causa dell’irregolarità nel tesseramento di Gueye. Proprio ieri in questo senso sembrava potersi aprire uno spiraglio per intavolare uno scambio tra Amadou Diawara e Kamara, inizialmente rifiutato dai transalpini.

Kamara alla Roma?/ Calciomercato: il Marsiglia può cambiare idea, la situazione

CALCIOMERCATO NEWS: KAMARA ALLA ROMA, IL SUO COMMENTO

Le chances che l’arrivo di Boubacar Kamara alla Roma possa verificarsi per davvero entro la chiusura del calciomercato non sono dunque così scarse. Lo stesso Kamara ha spiegato dopo la partita contro il Lille, come riporta Laroma24.com: “Le voci di mercato mi mandano a destra e a manca tutti i giorni… A parte questo, sono fortunato ad avere la mia famiglia e i miei compagni al mio fianco. Sta a me restare concentrato sul campo, non pensare alle voci per poter dare il massimo per la squadra per aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi. Se finirò la stagione con il Marsiglia? Il mio contratto scade a giugno e se resterò farò di tutto affinché la squadra raggiunga il suo obiettivo, cioè la Champions. A parte questo, con il mercato aperto tutto è possibile.“

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Roma/ Braithwaite respinge il corteggiamento, ennesimo rifiuto di Fazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA