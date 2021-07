Kane al Manchester City/ Calciomercato news, un trasferimento con cifre da record

CALCIOMERCATO NEWS, KANE AL MANCHESTER CITY

Il calciomercato sta per vivere un momento importante in questa calda estate con il trasferimento di Harry Kane al Manchester City. Secondo le indiscrezioni più recenti provenienti dalla stampa britannica del The Sun, il capitano della Nazionale inglese dovrebbe essere ceduto dal Tottenham alla squadra guidata da mister Pep Guardiola per addirittura 185 milioni di euro e l’attaccante guadagnerà inoltre 400 mila sterline a settimana percependo circa 20 milioni a stagione, ovvero il doppio di quanto attualmente pattuito con gli Spurs. Protagonista nell’annata 2020/2021 segnando 33 reti e firmando 17 assist vincenti in 49 apparizioni complessive tra campionato e coppe varie, l’ultimo mese non è stato dei migliori per Kane che ha perso la finale di Euro 2020 a Wembley contro l’Italia senza lasciare il segno. Ora il calciatore, con il contratto in scadenza nel giugno del 2024, sembrava pronto ad affrontare una nuova avventura e tutto sembra indicare come il ventisettenne sia pronto a lasciare i londinesi per sposare la causa dei campioni in carica della Premier League. Intanto il Tottenham si prepara all’acquisto di Gollini.

Calciomercato Inter/ Scamacca nel mirino come alternativa a Lukaku

CALCIOMERCATO NEWS, ECCO QUANTO PRENDE IL TOTTENHAM

Le chances di vedere Kane al Manchester City crescono dunque con il passare delle ore. I rumors riportano che il presidente dei londinesi Daniel Levy avrebbe dato l’ok per il completamento dell’operazione che potrebbe essere portata a termine in pochi giorni. Attualmente Kane si trova ancora in vacanza dopo la delusione vissuta ad Euro 2020 ed al suo ritorno i due club ufficializzerano il trasferimento da record. Nel recente passato il nome dell’attaccante era stato accostato alla Juventus.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO LAZIO/ Basic, ora si può trattare con il BordeauxCALCIOMERCATO NAPOLI/ Venezia su Luperto ed Ounas, Riso parla di Petagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA