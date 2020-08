Kanté all’Inter?/ Calciomercato: primo obiettivo, ma servono 50 milioni

Kanté all’Inter è sicuramente uno dei temi in primo piano per il calciomercato in questi giorni e La Gazzetta dello Sport giustamente fa il punto della situazione sulle manovre nerazzurre per il centrocampista francese del Chelsea, che sarebbe il nome più gradito dall’allenatore Antonio Conte per rafforzare il reparto mediano dell’Inter versione 2020-2021. Il perno del centrocampo che verrà è la scelta forse più importante di tutte per impostare una formazione da scudetto, anche perché il futuro di Marcelo Brozovic è in bilico, a causa soprattutto delle vicende extra-campo delle ultime settimane, che hanno visto il croato protagonista in negativo della cronaca. Ecco dunque che N’Golo Kanté è la priorità, dal momento che mister Conte lo reputa il giocatore più forte e intelligente che abbia mai allenato, al pari di un certo Andrea Pirlo che invece adesso è il suo grande rivale come nuovo allenatore della Juventus. Per Kanté dunque l’Inter può giocare la carta Conte con il giocatore, ma il problema è soprattutto economico perché di certo il Chelsea non farà sconti sul prezzo del cartellino.

KANTÉ ALL’INTER? LA SITUAZIONE

La Gazzetta dello Sport scende dunque nel dettaglio delle manovre nerazzurre per provare a portare Kanté all’Inter, prima scelta davanti a Tanguy Ndombelé, Thomas Partey e certamente anche Sandro Tonali, che infatti adesso sembra più vicino alla sponda rossonera del Naviglio. La cifra che va messa sul banco per Kanté è di almeno 50 milioni di euro, su questo non c’è dubbio, di conseguenza l’Inter deve anche fare cassa con alcune cessioni, magari compresa quella di Brozovic, ma anche Gagliardini è cedibile. A centrocampo potrebbero cambiare molte cose, intanto è ufficiale l’addio a Borja Valero, pur molto stimato da Conte come giocatore e soprattutto come uomo. Tuttavia si cerca il salto di qualità per puntare davvero agli obiettivi più grandi e di conseguenza servono giocatori come Kanté, che però costano. Ecco perché alcune cessioni saranno inevitabili e, se non dovesse partire Brozovic, il sacrificato potrebbe essere addirittura Eriksen. Per Ndombelé le cifre sono all’incirca le stesse di Kanté e questo lo pone in svantaggio, perché N’Golo è il numero 1 per Conte, mentre Thomas Partey potrebbe costare un po’ meno e per questo è da considerare una valida alternativa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA