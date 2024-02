Kanye West, concerto show con Ty Dolla $ign a Milano/ Ma solo con l’ascolto dei brani

Kanye West e Ty Dolla $ign: cos’è successo durante il concerto a Milano

Kanye West non smette di stupire e così la prima tappa in Italia di Nakye West con Ty Dolla $ign per il Listening Party di Vultures I è diventato un vero e proprio evento. Un concerto insolito, diverso da quelli a cui sono abituati gli amanti della musica live in cui non c’era alcuna regola. Durante il primo dei due Listening Party di Vultures I, primo capitolo del nuovo album a cui ha lavorato con Dolla $ign, Kanye West, con il volto coperto da un passamontagna, al centro della scena, ha regalato un momento unico ai presenti.

Edoardo Donnamaria: "Deluso dal vivo, ci sono rimasto male!"/ L'affondo su Fedez

Nessuna canzone eseguita live, ma un semplice ascolto dei brani. Insieme a Kanye West, al centro della scena, anche Dolla $ign. Gli unici protagonisti di una serata unica in cui non c’era una band e nemmeno un palco.

Kanye West: un’ora di spettacolo a Milano

E’ bastata la presenza di Kanye West e Ty Dolla $ign per trasformare il Listening Party di Vultures I in un evento unico. Con un cilindro di tessuto che pende dal soffitto, il Forum, gremito in ogni settore, ha regalato un’ora di musica che il pubblico ha potuto solo ascoltare. Nessuna esibizione live, nessun microfono e nessuna parola da parte dei protagonisti.

BigMama all'Assemblea Generale dell'ONU/ "Ho dovuto sopportare anni di bullismo, verbale e fisico"

La scaletta della serata ha rispettato l’ordine dell’album. Durante la serata non sono mancati i successi del passato dell’artista, da Can’t Tell Me Nothing a Runaway, Stronger e All of The Lights.











© RIPRODUZIONE RISERVATA