Kanye West nella bufera per foto esplicite della moglie Bianca Censori/ Web insorge: “Disgustoso”

Kanye West al centro delle polemiche per le foto della moglie Bianca Censori: “Disgustoso”

Kanye West è finito al centro della bufera, e questa non è una novità, per le foto postate della moglie Bianca Censori che sembra sempre più la sosia di Kim Kardashian, sua ex compagna e madre di sua figlia North West di 10 anni. Le accuse mosse al rapper e produttore, nello specifico, sono quelle di usare la moglie ed averla umiliata pubblicamente postando delle foto in cui lei è vestita, o meglio svestita, in modo a dir poco succinto e audace con abiti che ne esaltano le nudità.

Jeremy Renner dopo il terribile incidente torna sul set/ "Se fossi morto avrei deluso molte persone"

Kanye West, nel dettaglio, è stato accusato di ‘mericificare’ la moglie Bianca Censori non solo per le foto della donna ma anche per il modo in cui viene mostrata, soprattutto i suoi commenti. Per fare solo un esempio, ha generato scalpore e indignazione una foto della modella seminuda, indossare solo un collo di pelliccia a coprire (parzialmente) il seno e un mini tanga, con il commento di Kanye: “Niente pantaloni quest’anno”. I commenti indignati del web non si sono fatti attendere. Qualcuno ha tuonato: “Questo è più che disgustoso. Fai sfilare tua moglie praticamente nuda perché il mondo la veda?” mentre altri hanno attaccato: “Non hai rispetto per le donne? Questo è il messaggio che stai mandando!”

Elodie cancella concerto a Teramo perché afona ma è polemica: "Falso, è in vacanza"/ Lei risponde all'accusa

Kanye West e la moglie Bianca Censori di nuovo oggetto di attacchi e indignazione

Non è la prima volta che Kanye West finisce al centro dell’occhio del ciclone, Kanye e Bianca Censori in passato sono stati protagonisti anche di un episodio che aveva fatto molto discutere nei giorni della mostra del cinema di Venezia. La coppia era stata infatti fotografata mentre, a bordo di un motoscafo, in pieno giorno, stava consumando quello che sembrava essere a tutti gli effetti un rapporto orale. La bufera e gli attacchi hanno avuto una tale eco che il consorzio Venezia Turismo Motoscafi si è dissociato pubblicamente da quanto accaduto arrivando a definire “non più benvenuti il sig. West e sua moglie a bordo delle imbarcazioni della nostra compagnia”.

Club Dogo: il 2024 parte con il nuovo album/ Svelate data e tracklist di rilascio: lo spoiler

Abiti provocatori, gesti al limite del volgare, provocazioni a mai finire alzando ogni volta sempre più l’asticella verso il cattivo gusto fanno si che Kanye West faccia sempre parlare di se. Ed in effetti in molti credono che il rapper e produttore anche quest’ultime foto provocatorie della moglie Bianca Censori le abbia postate per visibilità e pubblicità in vista dell’uscita del suo nuovo album.











© RIPRODUZIONE RISERVATA