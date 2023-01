Karen Kokeshi, chi è l’ex fidanzata di Fabio Rovazzi/ “Tre anni bellissimi e intensi”

Karen Kokeshi chi è, ex fidanzata di Rovazzi: biografia, carriera e vita privata

Karen Kokeshi è una seguitissima youtuber, nota alle cronache rosa per la sua relazione con Fabio Rovazzi. Nata a Verona, il 4 dicembre del 1994, impara come a montare video come autodidatta e nel 2009 apre un canale su Youtube. Si specializza nel montaggio e nelle recensioni di sigarette elettroniche, ottenendo un notevole successo.

Nel 2016 si stabilizza a Roma, dove si dedica al mestiere di youtuber raggiungendo un’ottima popolarità sul web. Nel 2017 debutta con il reality show Svapo Battle, incentrato sulla bravura nel creare il liquido per la sigaretta elettronica. Nel 2019 ufficializza la sua relazione con Fabio Rovazzi, la coppia affronta insieme il periodo della pandemia. Dopo tre anni d’amore, però, Karen Kokeshi e il cantante youtuber annunciano la rottura sui social. Nel 2022 la youtuber pubblica il suo primo romanzo, in parte autobiografico, Eva Sbagliata. Su Instagram, ha confessato di non essersi mai sentita a suo agio con se stessa: “Non c’è mai stato un singolo periodo della mia vita in cui fossi a mio agio con me stessa. Non mi sono mai vista bella, mai sentita intelligente. Non sono mai sentita al pari di nessuno, ma sempre qualcosa scalino sotto. In qualsiasi posto fossi ero sempre un pesce fuor d’acqua. Riguardandomi lo vedo. ” E ancora: “Da oggi smetti di pensare di fare schifo, smetti di parlare in fretta per paura che la gente si stufi di ascoltarti, smetti di vivere nella paranoia di aver deluso le aspettative di qualcuno. Sei sempre stata bella, sveglia, buona, divertente. […] Sei abbastanza, goditi la vita. Ti voglio bene.”

Karen Kokeshi e Fabio Rovazzi: i motivi della rottura

Karen Kokeshi e Fabio Rovazzi si sono fidanzati nel 2019, in piena pandemia, e dopo tre anni d’amore hanno ufficializzato la loro rottura. Il cantante e youtuber lo ha annunciato sui social: “Come sapete, non amo parlare pubblicamente della mia vita privata m a in questo caso mi sembrava corretto. Me lo state chiedendo in tanti da un po’ e meritate una risposta. Cinque mesi fa Karen e io ci siamo lasciati d’accordo, insieme, senza farci del male, e ci tengo a sottolineare che non è finita per un motivo particolare. Semplicemente, a volte le storie d’amore finiscono. So che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen. Ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme. Ma purtroppo, a volte, le cose belle finiscono. Porterò con me sempre un bellissimo ricordo del periodo passato con lei. Kare, grazie per quello che ci siamo dati, che mi hai dato”.

Karen Kokeshi ha confermato la rottura sui social e ha aggiunto: “So che me lo state chiedendo da mesi e mi dispiace avervi ignorati, ma semplicemente non ero pronta ad affrontare l’argomento pubblicamente. Io e Fabio ci siamo lasciati 5 mesi fa. Non c’è stato un motivo specifico, ci siamo solo resi conto che era meglio così per entrambi. Sono stati tre anni bellissimi e intensi, sono felice di averli potuti condividere con lui. Ho incontrato una persona speciale cui vorrò sempre bene. Terrò ogni ricordo nel cuore. Fabio, ti auguro tutto il meglio del mondo“.











