Karen Kokeshi, la fidanzata di Fabio Ravazzi/ “L’ho invitata a bere qualcosa poi…”

Essere un esempio a cui ispirarsi per le coetanee è ormai diventato un vero e proprio diktat per le influencer, quelle ragazze onniprensenti sui social dove tengono un contatto costante con i loro follower. In occasione delle dirette nasce un dialogo vero e proprio fatto di suggerimenti su come vestirsi e come gestire il look, al punto tale da pensare che queste giovani possano essere considerate quasi di casa per chi le segue. Tra queste rientra certamente Karen Kokeshi, che ha acquisito ulteriore popolarità nel momento in cui è diventato noto il suo legame con Fabio Rovazzi.

Il rapporto tra loro non è nato immediatamente, ma entrambi hanno compreso di non poter fare a meno l’uno dell’altra: “Ricordo che quella volta abbiamo parlato parecchio, ma entrambi eravamo sentimentalmente impegnati – aveva raccontato lui al settimanale ‘Gente’ –. Solo quando siamo stati liberi e dopo che lei mi aveva scritto su Internet, l’ho invitata a bere qualcosa. Abbiamo chiacchierato per due ore, ci siamo scambiati consigli di lavoro e ci siamo salutati. Ma appena mi sono chiuso la porta di casa alle spalle, ho chiamato un taxi e sono tornato da lei. Non ci siamo più separati”.

Karen Kokeshi: una ragazza eccentrica al fianco di Fabio Rovazzi

Il nome di Karen Kokeshi non deve però ingannare. All’anagrafe, infatti, lei si chiama Karen Casiraghi ed è originaria di Verona, ma ha scelto “Kokeshi” per la sua passione per il Giappone: queste sono infatti le antiche bambole di legno stilizzate, piccole e forti.

La sua volontà di distinguersi dalla massa è apparsa evidente anche quando qualche anno fa ha preso una decisione che poteva sembrare “coraggiosa”: tingersi i capelli di turchese. E’ oggi una delle più popolari sul web, dove ha iniziato a farsi conoscere quasi per gioco. In un primo momento, infatti, lei ha lasciato una recensione sulle svapo che venivano vendute nel negozio di sigarette elettroniche. Da lì ha preso coraggio e ha iniziato a realizzare una serie di video su YouTube, che hanno avuto da subito grande successo.

C’è stato chi l’ha accusata di stare con il cantante solo per soldi, ma a questo lei ha risposto con fermezza: “E’ complicato stare al suo passo. Lui è così veloce. Per riuscirci mi guardo allo specchio e dico: Karen se ce la fa lui, puoi farlo anche tu“ – ha detto lei ai microfoni di ‘Panorama’.



