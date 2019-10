Karen Kokeshi la fidanzata di Fabio Rovazzi/ “Gelosa di Will Smith? Solo un amico…”

Karen Kokeshi ha abbassato il volume dei social e negli ultimi tempi è difficile trovare un suo post su Instagram, anche per uno scatto elegante con il fidanzato Fabio Rovazzi. “Quando ti dicono sorridi alla vita”, scrive nel suo ultimo intervento su Instagram, pubblicando una foto in cui la ragazza dai capelli turchesi ha un’espressione molto più seria del previsto. Immediata la reazione di Rovazzi: “Amore dai non te la prendere per Will Smith… è solo un amico”. Lo Youtuber gioca sul fatto che ha condiviso una stanza d’hotel con il celebre attore per il suo ultimo video gag girato a Budapest. Oggi, 13 ottobre 2019, Fabio Rovazzi sarà ospite di Domenica In ed è possibile che parli anche di Karen Kokeshi, del loro rapporto nato fra scintille e colpi di fulmine. Ormai inseparabili, è difficile ritrovare l’uno senza l’altra. Anche se lo youtuber si concede di quando in quando qualche uscita con gli amici di sempre che non prevedono la presenza della fidanzata. “Il carattere: è un maschiaccio, mi tiene testa e mi fa fare cose a cui non penserei. È stimolante. E poi non ha l’ambizione di andare alle feste o fare quelle cose che piacciono a certe ragazze e che mi annoiano”, ha rivelato tempo fa Fabio al settimanale Chi, aggiugendo anche di aver preso subito le distanze degli haters, che continuano ad accusare la ragazza di essere solo a caccia di visibilità.

Karen Kokeshi, Domenica In: tornerà a fare la youtuber?

Karen Kokeshi ritornerà presto a fare solo la Youtuber? Da quando è nata la sua relazione con Fabio Rovazzi, Rebecca Casiraghi sembra aver chiuso sempre di più le porte del suo vlog. Dopo aver registrato tra l’altro con l’ultimo video provocatorio, “Le mie foto nuda”, oltre un milione di visualizzazioni. Non è escluso che sia proprio un percorso a ritroso quello che prevede il futuro di Karen, vista la volontà di Rovazzi di fare altrettanto e abbandonare le Storie di Instagram a favore del suo storico vlog ironico. Così come non è detto che la ragazza dai capelli turchini abbia scelto di abbandonare l’universo online in seguito alla pubblicazione di una sua foto nuda, ovviamente fake. Da lì nasce l’idea di creare l’ultima clip: “Circa tre settimane fa ho iniziato a ricevere molti direct di gente che mi avvisava di questa foto in pose esplicite. Tutti erano convinti che fossi io”. La protagonista ha il volto coperto nello scatto, ma i capelli blu e il tatuaggio presente sullo stesso braccio di quello di Kokeshi ha fatto sì che si creasse il fraintendimento. Per confermare la sua tesi sulla sosia, Karen mostra i due tatuaggi a confronto, molto simili ma anche pieni di differenze. “Ho una voglia proprio sotto alla chiappa sinistra. Ho già provveduto a denunciare tutti i gruppi Telegram e le pagine Instagram che hanno diffuso questa cosa”, continua.

