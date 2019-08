Karen Rebecca Casiraghi/ Bacia Rovazzi e manda in tilt i fan: “I suoi video…”

E alla fine un altro bacio è spuntato sui social. La storia d’amore tra Karin Rebecca Casiraghi e Rovazzi va avanti ormai da qualche mese e mentre il rapper festeggia sui social il traguardo, lei si limita a postare i loro baci anche dalle famose colline di Hollywood. La loro vita è da sogno e mentre in molti li seguono contenti di vederli insieme, altri continuano a puntare il dito trovando il loro amore finto e studiato a tavolino per un po’ di pubblicità, ma è davvero così? Siamo sicuri di no. Due giovani ragazzi single, due persone che frequentano gli stessi ambienti, perché non devono incontrarsi e innamorarsi? Poco conta quanto durerà e se saranno felici per sempre ma quello che è certo è che i fan di Karin le augurano il meglio anche se stanno vivendo attimi di terrore. Perché?

IL DRAMMA DEI FAN DI KARIN REBECCA CASIRAGHI

E’ presto detto visto che i profili ufficiali di Kokeshi Karen sono stati presi d’assalto in queste ore perché i suoi video sono spariti nel nulla. Secondo i seguaci della youtuber sembra che di colpo i suoi video non siano più visibili ma non perché lei li abbia cancellati ma solo perché ha pensato bene di renderli privati. Alcuni spiegano la cosa con la sua voglia di novità prima del grande ritorno, altri ancora sono convinti che Karin sia stufa delle polemiche di questi giorni e, quindi, abbia voluto prendersi una pausa a tutto tondo per dedicarsi a questa vacanza insieme al suo Rovazzi. Dove sta la verità? Forse la risposta arriverà solo con il ritorno su YouTube della bella Karin, a quel punto capiremo se era voglia di novità oppure no.

Ecco il suo post del bacio con Rovazzi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karen Rebecca Casiraghi (@kokeshi.karen) in data: 7 Ago 2019 alle ore 11:23 PDT





