Fabio Rovazzi, video Senza Pensieri/ Enrico Mentana, Fabio Fazio e Biaggi guest star

Tutto è pronto per il grande momento. Ad un mese dall’uscita del nuovo singolo Senza Pensieri, Fabio Rovazzi ha annunciato l’arrivo del video che da oggi, 1 agosto, sarà su Youtube per la felicità dei suoi fan che lo ritroveranno in una veste nuova. Il singolo “Senza pensieri” vede Rovazzi collaborare con Loredana Bertè e J-Ax e in questo mese ha raccolto già grandi successi. Il 10 luglio scorso è arrivato in radio ed è rimasto in rotazione in queste settimane candidandosi a possibile tormentone estivo, ma con il video sarà sicuramente tutto diverso visto che ci sono delle guest star d’eccezione. Nei giorni scorsi lo stesso Rovazzi ha annunciato la presenza dell’amico Fabio Fazio ma anche del centauro Max Biaggi. A loro si unirà un altro pezzo da novanta ovvero Enrico Mentana alias “mitraglietta” del giornalismo italiano.

ENRICO MENTANA GUEST STAR NEL VIDEO DI SENZA PENSIERI

Proprio Fabio Rovazzi, ospite nel programma di RTL 102.5 The Flight, ha annunciato che nel suo nuovo video ci sarà anche Enrico Mentana in un ruolo inedito. Non si capisce bene se alla fine il giornalista sarà tirato in ballo per una delle sue storiche maratone o davvero lo vedremo lontano dalle sue vesti canoniche, fatto sta che non è la prima volta che Rovazzi chiama all’appello personaggi noti per i suoi video che diventano virali in poco tempo. Lo scorso anno è toccato ad Al Bano mettersi in gioco al suo fianco e quest’anno ad un tris d’assi di tutto rispetto. L’uscita del video è prevista per oggi pomeriggio alle 14.00, come lo stesso Rovazzi ha spiegato sui social, e sembra che anche Fiorello sia rimasto sveglio dalla gioia tant’è che su Instagram ha commentato: “Io non ho dormito tutta la notte!! Ma quando arrivano le 14????”. Ci sarà anche lui?





