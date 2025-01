Trentadue anni di differenza non passano inosservati, specialmente nel mondo del gossip. Eppure Riccardo Fogli e sua moglie Karin Trentini sono riusciti a superare tempeste tenebrose nel corso della loro relazione, con l’ombra di un presunto tradimento che aveva messo a durissima prova la solidità della coppia. Erano i tempi dell’Isola dei Famosi, in una edizione di alcuni anni fa, quando Riccardo Fogli (che era concorrente in Honduras) fu travolto dalle voci spietate che vedevano la compagna intrattenersi con un altro uomo.

Voci a cui l’ex cantante dei Pooh non ha mai creduto, avendo piena fiducia nella moglie Karin Trentini, madre della figlia Michelle. “Quanto ha sofferto il mio amore ma noi ci siamo promessi di non lasciarci mai”, aveva tuonato Riccardo Fogli, in una intervista a Verissimo, parlando della sua storia d’amore con Karin.

“Non voglio perdere nemmeno un minuto degli anni che ci rimangono da vivere insieme”, le splendide parole dell’artista. Non fu semplice per Riccardo Fogli e sua moglie superare i rumor travolgenti del gossip, ma dopo il polverone la coppia riuscì a ricompattarsi, in barba alle malelingue.

“Tradimento? Io ho lasciato mia moglie da sola in questo gran caos, ma lei non si è fatta travolgere”, disse il cantante dopo la movimentata esperienza in Honduras, che gli costò tredici chili e tanto dolore. La coppia, ricordiamo, è salita all’altare nel 2010 e da allora ha dovuto affrontare diverse sfide, inclusa quella genitoriale con la nascita dell’amata figlia Michelle. Oggi Riccardo Fogli e sua moglie hanno archiviato i momenti difficili del passato e guardano al futuro con entusiasmo e la stessa unione di sempre.

