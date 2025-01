Francesco Mango, chi è il marito di Viola Valentino: il matrimonio nel 2022

Viola Valentino, storica voce di Comprami, nel corso della sua vita ha vissuto diversi importanti amori finendo spesso sotto i riflettori della cronaca rosa. Negli anni ’70 è ben nota a tutti la relazione con Riccardo Fogli, bassista dei Pooh: la coppia si è sposata nel 1971 ma il matrimonio ha affrontato un periodo di crisi l’anno successivo, quando il musicista ha intrecciato una relazione extra-coniugale con un’altra celebre artista, Patty Pravo. Nonostante la riappacificazione, il matrimonio della coppia si è poi interrotto nel 1993 con il divorzio.

Attualmente, invece, Viola Valentino condivide una romantica storia d’amore al fianco del marito Francesco Mango. Classe 1983, promoter di professione e con un passato nel mondo della moda, ha conosciuto la cantante nel 2014 innamorandosene perdutamente: la coppia, dopo un lungo fidanzamento, ha celebrato il matrimonio nel 2022. I due sono molto uniti: la differenza d’età non ha mai rappresentato un problema per loro e tutti i momenti di difficoltà, incluse le voci secondo cui Mango avrebbe tradito la cantante, voci però da lui stesso sempre smentite, non hanno minimamente scalfito il loro rapporto, più solido che mai.

Viola Valentino e la polemica con l’ex Riccardo Fogli: “Non è stato corretto“

Il presente di Viola Valentino è il marito Francesco Mango, il suo passato, come accennato poco fa, è invece l’ex Riccardo Fogli. Proprio negli ultimi giorni è esplosa una polemica a distanza tra i due ex a causa di una recente intervista del musicista a La volta buona, in seguito alla quale la cantante ha così tuonato sui social: “Dopo 23 anni di matrimonio di me non ti ricordi ma della signora Strambelli si? Omino, ometto e quaquaraquà!”.

Le dichiarazioni di Fogli sul suo passato sentimentale, dunque, non sono affatto piaciute alla Valentino che ha lanciato nuove bordate all’ex nel salotto di Caterina Balivo pochi giorni fa: “Cosa mi ha fatto arrabbiare? Sono passati tanti anni, sono molte le cose che mi hanno fatto arrabbiare; trovo che non sia stato corretto”. E ancora: “È lui che rinnega i 23 anni di matrimonio… Se è stato fedele quando c’è stato il ritorno di fiamma? Non lo so […] Se il suo racconto corrisponde a ciò che è successo tra noi? È un ‘ni’… Mi sono pentita di averlo perdonato, a me piace la fedeltà perché io lo sono, odio chi mi tradisce”.

