Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli/ Paola Perego indaga sull’affinità e…

La modella e ballerina Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli, quest’oggi è intervenuta nella trasmissione Citofonare a Rai 2 con Simona Ventura e Paola Perego in cui c’era ospite suo marito Riccardo Fogli. La coppia si è sposata nel 2010 dopo sette anni di fidanzamento, nonostante la differenza di età tra i due di 32 anni.

La moglie di Riccardo Fogli, complice delle presentatrici, ha mostrato in trasmissione tramite alcuni video registrati in casa, alcuni momenti di intimità familiare come gli “spuntini di mezzanotte” del marito, o il cantante intento a ricucirsi un maglione dopo essere stato bucato dalle tarme.

Karin Trentini felicemente sposata con Riccardo Fogli

Karin Trentini successivamente ha spiegato alle due presentatrici il piatto più famoso tra le sue ricette: “La matriciana alla Karin” che è anche il piatto preferito di suo marito Riccardo Fogli, con un ingrediente segreto: sfumare il grasso del guanciale con l’aceto balsamico.

Dopo aver assaggiato la pasta cucinata da Karin Trentini, Paola Perego ha indagato sull’affinità di coppia dei due grazie ai consigli di Simon and the Stars, che ha commentato: “L’affinità di coppia è molto alta, sono segni molto complementari. Tra l’altro Riccardo ha un ascendente in acqua. La bilancia ha il garbo e l’eleganza di altri tempi mentre il cancro ha un senso molto forte della casa e della famiglia. Hanno tutti e due un senso della costruzione”.

