Karina Cascella “Cancello i tatuaggi”/ “Ci sono giorni in cui vorrei…”

Karina Cascella torna a far parlare di sè e questa volta non per le polemiche verso i suoi colleghi che si sono presentati in massa sul red carpet di Venezia sottolineando che “La dignità non si compra”, ma per via dei suoi tatuaggi e il suo passato. Sicuramente Karina Cascella non è il tipo di donna che si guarda indietro rammaricandosi di quello che ha perso o di quello che ha fatto, e vederla dire che a volte vorrebbe cancellare i suoi tatuaggi, fa pensare che sia un periodo un po’ malinconico per lei. Spesso il momento dopo le vacanze e prima di tornare alla routine di sempre, spinge tutti a fare una sorta di resoconto e di mettere insieme nuovi propositi, forse è lo stesso che sta succedendo a Karina Cascella in questi giorni? Fatto sta che, proprio qualche ora fa, pubblicando una sua foto in costume, ha fatto notare di aver cancellato qualche tatuaggio.

KARINA CASCELLA ‘CANCELLA’ I SUOI TATUAGGI

L’ex opinionista di Uomini e donne, ha scritto: “Ogni tanto mi diverto ad eliminare i tatuaggi che ho, con delle applicazioni.. In realtà non mi infastidiscono, però ci sono giorni in cui vorrei averne solo due, tre al massimo”. Siamo sicuri che sarà solo uno sfogo del momento ma cosa vorrebbe cancellare la bella Karina Cascella dalla sua vita e dal suo corpo? Siamo sicuri che la sua infanzia difficile e alcuni rapporti naufragati possono essere sul podio più alto di questa ideale piramide dei sentimenti. Inutile dire che i fan sono stati subito attratti da altro, ovvero dal bikini striminzito della biondina e il suo fondoschiena in bella vista.

Ecco la foto pubblicata da Karina Cascella:





