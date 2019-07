Karina Cascella sposa Max Colombo/ Foto: “ecco il mio futuro marito”

Karina Cascella si sposa. Dopo aver avuto diverse delusioni sentimentali, l’ex opinionista di Uomini e Donne ha finalmente trovato l’amore della sua vita ed è pronta a pronunciare il fatidico sì. Dopo la fine della storia con Salvatore Angelucci, padre di sua figlia Ginevra, Karina ha impiegato un po’ di tempo a trovare il suo principe azzurro che, alla fine, è arrivato. La Cascella, infatti, è pronta a sposarsi con il suo attuale compagno e, su Instagram, è tornata a fornire indizi sul suo matrimonio. “Il mio futuro marito. Ti amo immensamente. #nottedatuttinoi” , ha scritto Karina sotto una foto in cui sorride mentre è tra le braccia del compagno Max Colombo che, da quando è entrato nella sua vita, la rende sempre più felice.

Karina Cascella si sposa con Max Colombo: “la data la dirò un mese prima”

Felice e innamorata, Karina Cascella è pronta a legarsi per tutta la vita a Max Colombo. Raggiante e innamoratissima del compagno, l’ex opinionista di Uomini e Donne condivide la sua felicità sui social. La data, però, ancora non c’è, o meglio, non è ancora stata svelata ai fans. I fans hanno inondato di commenti il post della Cascela. A chi le chiede la data delle nozze, Karina ha risposto: “la data la dirò un mese prima”. C’è anche chi consiglia a Karina di ripensarci e di continuare a fare la fidanzata. “ Eterni fidanzati… ma non è meglio se restate così?”. E a quest’ultima domanda, Karina ha risposto: “Ma no”. La Cascella, dunque, non vede l’ora di pronunciare il fatidico sì.





