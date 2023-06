Karina Cascella contro gli hater: “Puoi mostrare solo tet*e e cu*o”/ Lei pubblica tutto e mostra i loro volti

Karina Cascella contro gli haters

Karina Cascella si è allontanata da tempo dal mondo della televisione. Dopo essere stata opinionista di Uomini e Donne e delle trasmissioni di Barbara D’Urso, la Cascella ha deciso di dedicarsi soprattutto alla propria famiglia e al ristorante che gestisce insieme al fidanzato. Pur essendo lontana dal mondo della televisione, la Cascella è sempre molto presente sui social dove condivide foto e video raccontando ai propri followers quello che le accade nel corso della giornata. Come tutte le persone popolari, anche Karina Cascella è spesso costretta a fare i conti con le offese degli haters.

Karina risponde spesso direttamente agli haters, ma di fronte all’ultimo commento, ha deciso di fare qualcosa in più. Non gradendo affatto ciò che le ha scritto una signora, la Cascella ha pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram non solo lo screenshot dal commento, ma anche la fotografia della signora in questione.

Le parole di Karina Cascella

“Puoi mostrare solo tet*e e cu*o. Per il resto sei uno zero assoluto”. Questo il commento che Karina Cascella non ha affatto gradito e a cui ha prima risposto pubblicamente e poi condividendo anche la foto dell’autrice. “E invece oltre alle tet*e (belle grosse) e un bel cu*o ho anche un bel cervello, pensa che connubio vincente. E quelle come te devono e possono solo mangiarsi il fegato perché tu, per esempio, oltre ad essere bruttarella, sei anche una capra”, la replica diretta della Cascella.

“Commento pubblico, offesa pubblica – scrive Cascella sui social – e sapete cosa faccio io ora? Posto le vostre facce così vediamo se vi passa la voglia di insultarmi gratuitamente. Ora mi avete veramente fracassato“, ha scritto poi Karina pubblicando la foto della signora.

