Karina Cascella contro le parole di Alex Belli alla Berti/ “Cafone”

Alex Belli è di nuovo sotto i riflettori per le poco delicate parole nei confronti di Orietta Berti, che nelle ultime ore stanno facendo parecchio discutere. La nuova opinionista, durante un’intervista su Chi, ha svelato cosa pensa del tema “amore libero” lanciando una frecciatina all’ex gieffino, protagonista di un triangolo amoroso nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

Le parole della cantante non sono state gradite dall’attore che sui social ha replicato: “Aspetto al Varco la Sig.ra Berti, in questa nuova stagione!! Molto probabilmente non ha ancora capito su che cosa si basa e si fanno i numeri in un reality come il GF!! Buona fortuna“. Poi ha rincarato la dose: “Andiamo bene!! Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione? Poi menomale che si dice largo ai giovani!”. Questo modo di esprimersi nei confronti dell’artista, però, ha generato polemiche sul web; molti vip sono indignati dal comportamento di Alex Belli, tra questi Karina Cascella.

Karina Cascella sbotta contro Alex Belli: “Esprime il suo parere da cafone quale è”

Karina Cascella è indignata dalle parole di Alex Belli riservate ad Orietta Berti. L’ex opinionista esterna il suo dissenso per il gesto dell’attore: “Alex Belli? È un cafone! Quindi esprime il suo parere da cafone quale è, semplice. Orietta Berti è una donna di tutto rispetto, e trovo disgustoso che un uomo debba esprimersi in questi termini irriguardosi nei riguardi di una donna. La Berti la ammiro molto, si è saputa reinventare e sta sempre al passo con i tempi. “

Poi conclude: “Per quanto riguarda il concetto del ruolo da opinionista un po’ è vero che chiamano sempre ‘gli stessi’ in tutti i reality. Secondo me bisogna osare un po’ di più. A me piacerebbe molto farlo, dico la verità. E credo che anche il pubblico se ne sia accorto che io potrei essere la persona giusta. Ma chissà, mai dire mai! Non insisto, mi prenderò semplicemente quello che mi arriverà”.

