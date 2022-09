Karina Cascella contro Sophie e Basciano: “Proposta di nozze a favore di camera”/ “Tutto molto triste”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la proposta di matrimonio a Venezia nel mirino delle critiche di Karina Cascella

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno monopolizzato l’attenzione del web da quando ieri, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, l’ex gieffino si è inginocchiato con anello alla mano per proporre alla futura Bonas di Avanti un altro di diventare sua moglie. Una proposta di matrimonio che sta facendo discutere molto e che ha sollevato non poche critiche. Tra coloro che hanno storto il naso di fronte alle immagini di questa proposta c’è anche Karina Cascella.

Alessandro Basciano, dura frecciata del giornalista inglese alla proposta di nozze alla Codegoni/ La replica

L’opinionista, nota per la sua schiettezza anche pungente, ha criticato la scelta di Basciano, accusando la coppia di aver fatto tutto a favor di camera: “So che questi due ragazzi sono molto amati e sono molto carini, devo dire. – ha esordito Karina – Come tanti ragazzi che si fidanzano e si vivono il momento, del resto. Però io credo che per certi versi si stia perdendo quello che è il vero significato della parola Amore. O, comunque sia, la spettacolarizzazione ci può anche stare, ma in un contesto diverso magari.”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, proposta di matrimonio a Venezia/ Si sposano

Karina Cascella stronca Sophie e Basciano: “Tutto molto triste e a favor di camera”

Karina Cascella ha quindi tirato in ballo una delle coppie più celebri e amate del web, scrivendo: “Ricordo Fedez inginocchiato su di un palco. Però era il suo palco. Il suo pubblico. L’attenzione era per lui. E lui la trasferì completamente sulla sua amata, chiedendole la mano. Quella era ed è una favola. Tutto il resto è una brutta copia. Non me ne vogliate ma sul tappeto rosso a Venezia, così, tutto molto triste e a favore di camera.”

Lo sfogo di Karina Cascella contro i Basciagoni continua con una domanda sarcastica: “Che poi la domanda è: che cosa ci facevano anche loro a Venezia? Ma questa è un’altra storia. La storia di una manifestazione che un po’ ha perso il significato, esattamente come la parola amore sta perdendo sempre di più il suo valore.” La coppia al momento non ha replicato a queste critiche.

Karina Cascella contro le parole di Alex Belli alla Berti/ "Cafone"

© RIPRODUZIONE RISERVATA