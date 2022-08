Karina Cascella: “Mio padre mi picchiava”/” Tv? Tornei come opinionista di reality”

Karina Cascella e la terribile infanzia: “Mio padre era alcolizzato e mi picchiava”

Karina Cascella si racconta a 360° ai microfoni di Libero, in occasione di un’intervista in cui parla della sua terribile infanzia. L’ex opinionista di Uomini e Donne racconta un aspetto molto delicato della sua vita, che ora ha superato.

La Cascella spiega: “La mia forza arriva sicuramente da un’infanzia difficile, dalla perdita dei miei genitori e da una adolescenza in cui sono dovuta crescere velocemente.” L’imprenditrice svela di aver perso i genitori molto presto e di aver dovuto faticare con le sue tre sorelle per mantenersi da sole economicamente. Poi spiega: “Mio padre era alcolizzato e picchiava mia madre, me e le mie sorelle ma io l’ho perdonato“. Il volto televisivo, dunque, ha perdonato suo padre dopo un lungo percorso di maturità che l’ha portata ed essere una “mamma un po’ severa e apprensiva” ma che si sta lasciando andare.

Karina Cascella e la TV: “Ero satura, ora ho aperto un ristorante”

Karina Cascella, ai microfoni di Libero, spiega il motivo del suo allontanamento dal mondo televisivo che, in passato, l’ha vista protagonista:” Negli ultimi tempi ero un po’ satura di litigi e di discussioni fine a se stesse“. L’ex opinionista, dunque, era stanca di avere confronti con le persone sbagliate che portavano a discussioni vuote e inconcludenti. Ultima, la lite con Natalia Paragoni che ha tenuto impegnato il web.

Nonostante questo però, Karina Cascella non esclude un ritorno in TV: “Sarei perfetta come opinionista di un reality” spiega il volto televisivo. Dunque, quella sarebbe l’occasione per lei di tronare su piccolo schermo, ma non parteciperebbe mai come concorrente: “L’ho già fatto e non vivo della luce dei riflettori. Se c’è quella luce ci si diverte, ma se non c’è va bene lo stesso. Perchè non vivo di questo e non sono un’esibizionista: non vado lì per farmi vedere”.

