Karina Cascella, prossima al ritorno a Uomini e donne?/ “La TV é sempre stata un gioco per me e…”

Karina Cascella si racconta in un’intervista esclusiva: che succede, dopo l’addio a Uomini e donne?

Karina Cascella é pronta a fare rientro nel programma che l’ha reso celebre, in TV, Uomini e donne, e a grande richiesta dei fan. O almeno questa é la deduzione sulla base di un’intervista esclusiva , in cui, alle domande di Lorenzo Pugnaloni in un’intervista concessa a Libero quotidiano, l’opinionista storica sulle reti TV e streaming Mediaset torna a raccontarsi senza filtri. Tra le altre dichiarazioni, l’ex volto tv e spalla destra alla conduzione di Maria De Filippi, nel cast del dating show sulla ricerca dell’amore, palesa non troppo velatamente di voler avanzare una candidatura per la re-entry in studio, a Uomini e donne.

Karina Cascella verso il ritorno a Uomini e donne

“Ancora oggi a distanza di anni uno dei miei più cari amici, persona a cui voglio un bene dell’anima, è Gianni Sperti– fa sapere l’opinionista uscente di Uomini e donne, in rimembranza dei rapporti stretti al dating-show, al di là della collaborazione lavorativa pattuita per il ruolo coperto al timone del dating show in diversi anni-. Sento delle volte anche Tina Cipollari, abbiamo trascorso degli anni meravigliosi assieme, ho molto stima di entrambi e per me Uomini e Donne, che guardo tutt’ora se sono a casa, resta il mio posto del cuore, dove tornerei anche domani».

Insomma, l’opinionista storica, Karina Cascella, sembrerebbe così proporsi per una re-entry a Uomini e donne. E non manca un’opinione maturata a fronte della tendenza che si rileva in modo sempre più rilevante, nella rottura tra le coppie nate al trono classico e trono over di Uomini e donne, a distanza di tempi ravvicinata dall’unione: “Per le coppie oggi è difficile, ma non perché si trovano e si scelgono in tv, è difficile perché è cambiato il mondo, sono cambiati i tempi. Le relazioni oggi costano sacrifici e non tutti sono disposti a farli. Viviamo in un momento dove ognuno è concentrato troppo su sé stesso purtroppo…Quindi, per me prescinde dalla tv”, é l’analisi dell’opinionista.

Ma quali sono, ad oggi, i suoi progetti?

«Ad oggi sono super presa dalle mie attività e dalla mia famiglia- fa sapere di più, quindi, alludendo al futuro lavorativo, per cui lei non esclude un ritorno nel piccolo schermo – Non sto mai ferma, ho bisogno sempre di trovare nuovi stimoli. La tv è sempre stata un gioco per me, non ho mai pensato di poterne farne un lavoro; quindi, se dovesse mai arrivarmi una proposta la valuterei, certo! Ma sempre in concomitanza col mio lavoro e con il mio ristorante».

