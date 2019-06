Karina Cascella/ Ripensa a Uomini e donne: “Avevo sofferto molto, odiavo la vita…”

View this post on Instagram

Che faccia da schiaffi che avevo qui mamma mia🙈🤣 Era il periodo più brutto della mia vita. Avevo da poco perso i miei genitori e stavo cercando di capire quale fosse il mio posto nel mondo. Ero molto arrabbiata con la vita, tanto..mi aveva tolto tutto. E sono andata avanti lo stesso, a volte a testa bassa, altre volte a testa alta, ma la salita era ripida, più volte mi sono fermata con il fiato corto… Non è mai stato fondamentale per me arrivare in cima, ciò che contava era arrivarci salvando i miei principi e la mia identità. Ne ho ancora di strada da fare..ma ora ho la mia famiglia, ho trovato il mio equilibrio e il mio posto in questo mondo, ora so dove stare❤️ #buongiornocosi❤️ #buonadomenicaavevo23anni