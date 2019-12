Karina Cascella scollatura hot su Instagram/ “Hai rifatto le tette e sei più odiosa!”

Karina Cascella continua a rimanere uno dei personaggi più amati di Uomini e donne e non solo. Dalla sua partecipazione a Vero Amore in poi, la sua è stata una vera e propria ascesa fatta di tanti reality, di ruoli da opinionista proprio nello studio di Maria De Filippi e poi in quello di Barbara d’Urso, questo le ha permesso di rimanere sulla cresta dell’onda anche sui social dove sono tanti gli utenti che la seguono con passione ogni giorno. In confronto a migliaia di persone che la amano e la seguono sempre e comunque, c’è sempre qualcuno pronto a criticare e lei sta sempre lì pronta a rispondere prendendo sempre tutto con filosofia almeno fino a quando i commenti non diventano insulti. Non è questo il caso che l’ha vista protagonista qualche ora fa quando sui social ha piazzato una foto con una scollatura da capogiro solo per condividere con i fan il fatto che, come tutte le donne, non riesce mai a trovare la cosa giusta da indossare a Capodanno.

KARINA CASCELLA HOT SU INSTAGRAM E SCOPPIA LA POLEMICA

In particolare, davanti alla vertiginosa scollatura di Karina Cascella su Instagram, qualcuno le ha fatto notare che in questi anni è cambiata molto e, soprattutto, non per via del successo ma proprio da quando ha rifatto le tette. Non è sicuramente da poco che la napoletana ha rifatto il seno ma, a quanto pare, qualcuno lo nota solo in queste occasioni e così sui social, tra i commenti, si legge: “Mi sei sempre piaciuta come donna,ma da quando hai fatto le zizze stai un po esagerando…..calmati un po’ stai nel ridicolo”. A questo punto Karina Cascella non si è tirata indietro e ha subito risposto: “h si? Allora da circa 15 anni😂😂😂😂dai su per piacere”. Siamo sicuri che la Karina di un tempo è quella che vediamo oggi sui social? Gli anni passano per tutti e il carattere cambia, questo è certo.

