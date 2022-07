Karina Cascella torna a Uomini e Donne?/ Lei rompe il silenzio e svela che…

Karina Cascella torna a Uomini e Donne?

A settembre, su canale 5, tornerà in onda Uomini e Donne con una stagione tutta nuova. Insieme a Maria De Filippi ci saranno anche Gianni Sperti e Tina Cipollari nel ruolo di opinionisti. Al dating show di canale 5 viene da tempo accostato anche il nome di Karina Cascella che, in passato, ha ricoperto il ruolo di opinionista. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Karina, di fronte ad un’eventuale possibilità di tornare a Uomini e Donne, non ha chiuso le porte ammettendo che le piacerebbe tornare, ma non per trovare l’amore essendo felicemente fidanzata con Max.

“E’ un programma che mi ha dato davvero tanto e che mi ha permesso di crescere non solo professionalmente ma anche a livello personale. Se ripenso alle prime puntate quando non riuscivo a pronunciare una parola. Oggi è difficile crederlo, ma avevo paura di dire le cose sbagliate. In questo mi è stata di grande aiuto Maria che, un giorno, intuendo il mio disagio, mi ha detto ‘sii semplicemente te stessa’. E da quel giorno non ho mai smesso di farlo”, ha raccontato a Nuovo Tv,

Karina Cascella torna in tv?

Oltre a Uomini e Donne, Karina Cascella è stata una protagonista indiscussa anche del reality La Talpa che tornerà in onda prodotta proprio da Maria De Filippi. Qualora la De Filippi dovesse richiamarla, Karina sarebbe pronta a dirle sì “però non come concorrente, non scherziamo! Non ci penso proprio perchè so bene cosa mi aspetterebbe”, ha aggiunto.

Karina, dunque, sarebbe pronta a tornare in tv. Nel frattempo si dedica al ristorante, alla figlia Ginevra e al fidanzato Max con cui la bellissima storia d’amore dura da cinque anni. Sempre schietta e sincera, Karina tornerà nuovamente in tv? I fan sperano di sì!

