Karina Cascella vs Totti “con 3 figli si poteva evitare una cosa così volgare”/ “Intervista di basso livello”

Karina Cascella interviene sull’intervista di Francesco Totti: “Ha messo davanti ai figli…”

Le dichiarazioni di Francesco Totti hanno sollevato numerose polemiche. Nella giornata di ieri, l’ex capitano della Roma ha rilasciato un’intervista nella quale ha spiegato di non essere stato lui a tradire per primo Ilary ma di aver scoperto in precedenza un suo tradimento e di averlo vissuto come uno choc. Le dure parole di Francesco Totti che ha accusato anche l’ex moglie di avergli rubato dei Rolex in una cassaforte di sicurezza hanno stupito in negativo anche Karina Cascella che sui social ha dichiarato: “Ho letto bene? È tutto vero? Ditemi che non è vero. Ditemi che è uno scherzo”. Karina Cascella non ha preso nemmeno le parti di Ilary Blasi che replicando all’intervista di Francesco Totti ha spiegato di aver scoperto delle cose che potrebbero far saltare 50 famiglie.

La coppia sembra non aver messo davanti gli interessi dei propri figli di cui hanno sempre invocato la tutela. Karina Cascella ha fatto notare: “Davvero con 3 figli non si poteva evitare una cosa così volgare, così denigrante per entrambi. Un’intervista di così basso livello doveva per forza essere rilasciata? No. Parlano dell’amore per i propri figli e mettono davanti a loro orologi, borse o frasi del tipo “ha tradito prima lei”. Non capirò mai come si fa a raccontare dettagli così intimi, sapendo che i figli saranno i primi a leggere quelle parole. Senza parole davvero”.

Karina Cascella boccia Francesco Totti: “Sarebbe stato meglio…”

Karina Cascella ha bollato come figuraccia pubblica l’intervista rilasciata da Francesco Totti sul Corriere della Sera. Secondo Karina, Totti avrebbe cercato di discolparsi per far ricadere tutte le colpe sull’ex moglie Ilary Blasi. Un comportamento ritenuto da molti inaccettabile tanto Totti è stato colpito da un polverone mediatico. Karina Cascella ha sottolineato come sarebbe stato meglio se Totti fosse continuato a rimanere in silenzio piuttosto che fornire dettagli intimi sulla sua separazione da Ilary Blasi: “Forse sarebbe stato meglio non dire nulla. Poteva davvero discolparsi solo così? Volete dirmi che parlare con i figli in maniera privata non sarebbe stato utile a far capire determinate dinamiche? Ma certo che sì. Almeno avrebbe evitato la figuraccia pubblica”.

Le parole di Karina Cascella hanno diviso i social. C’è chi si è trovato d’accordo con le sue parole e chi invece ha fatto notare come Totti abbia voluto replicare a chi lo dipingeva come un traditore. La vicenda continua a tenere banco e ormai sono molti i personaggi che sfruttano questa storia per mettere bocca. E questo non è un bene.











