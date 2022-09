Francesco Totti “Come mi ha tradito Ilary Blasi? Ho trovato messaggi”/ “Amica faceva da tramite e a Milano…”

FRANCESCO TOTTI RIVELA “ILARY BLASI? NON HO TRADITO IO PER PRIMO”

Francesco Totti rompe il silenzio caduto dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi e rivela particolari inediti della fine del matrimonio con la moglie in un’intervista che è destinata a far discutere. L’ex capitano della Roma ha, infatti, confermato la relazione con Noemi Bocchi, ma soprattutto svelato che è stata la conduttrice a tradirlo prima che cominciasse la sua storia con la nuova compagna. «Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli», ha dichiarato nell’intervista resa ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera.

Francesco Totti si è in primis difeso dall’accusa di essere il colpevole della rottura e che il matrimonio sarebbe finito per colpa del suo tradimento. La crisi sarebbe cominciata tra marzo e aprile dell’anno scorso, ma affondava le sue radici nel suo addio alla Roma e al calcio. «Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore». Totti accusa Ilary Blasi di non esserci stata quando lui aveva più bisogno di lei. Nella primavera del 2021, ha raccontato al Corriere della Sera, c’è stata la crisi definitiva.

FRANCESCO TOTTI: “LE HO GUARDATO IL CELLULARE, CHE CHOC…”

«L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente». Poi ha ribadito: «Non sono stato io a tradire per primo». A questo punto l’idolo della Roma ha rivelato che a settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivare voci del tipo: «Guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno». Lui faticava a crederci: «Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi». Allora,Francesco Totti ha deciso di spiare il cellulare della moglie: «Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro». Lui se ne è accorto in autunno, ma i messaggi erano precedenti, e la terza persona era «Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica». Di questo uomo con cui Ilary Blasi lo avrebbe tradito non rivela l’identità Francesco Totti. «Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto», ha dichiarato al Corriere della Sera.

“HA FREQUENTATO ALTRI UOMINI DA VICINO…”

Francesco Totti ha però spiegato il contenuto dei messaggi che ha trovato nel cellulare di Ilary Blasi: «Qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me». A quel punto ha deciso di tenersi tutto dentro, di non dire niente a nessuno. «Io non sono uno che chiude un occhio, ma ho preferito far finta di niente. Ho mandato giù, per non sfasciare la famiglia, per proteggere i ragazzi. Soffrivo come un cane. Lei mi diceva: quest’anno rimango un po’ di più a Milano, torno meno a Roma, e io pensavo: ci credo, hai quest’altro… Ma speravo ancora che non fosse vero». E questo lo ha fatto soffrire. «Questo mi ha gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire. Facevo finta di niente ma non ero più io, ero un’altra persona». Quando ha avuto un confronto con Ilary Blasi, lei ha negato: «Diceva di non averlo mai incontrato. Poi ha capito che sapevo, e mi ha raccontato che con quel tipo si erano visti solo per prendere un caffè. Abbiamo avuto un confronto a tre anche con Alessia, ed entrambe hanno negato. In realtà so che si erano conosciuti già nel marzo del 2021. E che lei ha frequentato lui e altri uomini un po’ troppo da vicino. Prima che nascesse la mia storia con Noemi».











